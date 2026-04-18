Αύξηση 80% κατέγραψαν το 2025 οι προσφυγές φορολογουμένων στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την Απολογιστική Έκθεση της Αρχής. Η ΔΕΔ αποτελεί το στάδιο επανεξέτασης πράξεων της φορολογικής διοίκησης πριν από την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται δωρεάν και ηλεκτρονικά, με μία απλή αναφορά από τον φορολογούμενο. Η υπηρεσία εξετάζει σε βάθος κάθε υπόθεση και εκδίδει απόφαση εντός 120 ημερών· αν παρέλθει η προθεσμία χωρίς απόφαση, η προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα σιωπηρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 99,2% των υποθέσεων που κρίθηκαν το 2025 ολοκληρώθηκαν πριν από την προθεσμία του νόμου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στα 13 χρόνια λειτουργίας του θεσμού της διοικητικής επανεξέτασης φορολογικών υποθέσεων.

Ρεκόρ προσφυγών και αποφάσεων

Το 2025 η ΔΕΔ υποδέχθηκε πάνω από 11.000 προσφυγές, αριθμό-ρεκόρ μετά το 2016. Παράλληλα, εξέδωσε 85% περισσότερες αποφάσεις από όσες είχαν προβλεφθεί και 50% περισσότερες σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο, καταγράφηκε και ένα αρνητικό ρεκόρ: απορρίφθηκαν οι 8 στις 10 αιτήσεις, ποσοστό 83%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δικαιωνόταν κατά μέσο όρο ένας στους τρεις φορολογουμένους.

Η επίδραση του τεκμαρτού εισοδήματος

Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μαζική εισροή προσφυγών ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων για το τεκμαρτό εισόδημα. Οι υποθέσεις αυτές αμφισβήτησαν όχι μόνο την εφαρμογή του νόμου, αλλά και το ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο. Αντίστοιχο κύμα είχε παρατηρηθεί πριν από περίπου δέκα χρόνια, με τις αιτήσεις ακύρωσης του ΕΝΦΙΑ, που τελικά κρίθηκε συνταγματικός.

Η ΔΕΔ, ως διοικητικός μηχανισμός επανεξέτασης, ελέγχει αποκλειστικά αν μια φορολογική πράξη έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο και τις διαδικασίες. Δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει τη συνταγματικότητα ή να ακυρώνει το νομοθετικό πλαίσιο, γεγονός που περιόρισε το εύρος κρίσης της σε αυτές τις υποθέσεις.

Τα ποσοτικά δεδομένα του 2025

Κατά το 2025 εξετάστηκαν 4.670 περισσότερες υποθέσεις σε σχέση με το 2024, απορροφώντας το αυξημένο κύμα προσφυγών. Παράλληλα, απορρίφθηκαν 3.546 περισσότερες αιτήσεις, δηλαδή το 75% των επιπλέον προσφυγών.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις αποφάσεις Ολ. ΣτΕ 1800 – 1802/2025, έκρινε συνταγματικό το πλαίσιο του τεκμαρτού εισοδήματος και απέρριψε τις συλλογικές αιτήσεις ακύρωσης. Η εξέλιξη αυτή διαμόρφωσε το νομικό περιβάλλον εντός του οποίου εξετάστηκαν οι σχετικές προσφυγές.

Σταθερή αποτελεσματικότητα για τις λοιπές υποθέσεις

Παρά την πτώση των εγκρίσεων, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ΔΕΔ διατήρησε σταθερά ποσοστά δικαίωσης στο ένα τρίτο των υποθέσεων που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις μετά από φορολογικούς ελέγχους ή διοικητικά λάθη.

Η υπηρεσία εξακολουθεί να παρέχει ουσιαστικό έργο, προσφέροντας λύσεις για 1 στους 3 φορολογούμενους και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον αυτοέλεγχο της διοίκησης. Οι αποφάσεις της κοινοποιούνται στις ΔΟΥ και είναι δημόσια διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.