Στις 21:00 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, με το «τριφύλλι» να γνωστοποιεί την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιήσει στο Game 1.

Από τους οκτώ ξένους, εκτός έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ, με τον Εργκίν Αταμάν να επιλέγει τον Τι Τζέι Σορτς αντί για έξτρα λύση στα γκαρντ, λόγω της αμφίβολης συμμετοχής του Κώστα Σλούκα.

Εκτός αποστολής είναι επίσης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (πελματιαία απονευρωσίτιδα), ενώ εκτός λίστας για τους τελικούς έχει μείνει και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Τι Τζέι Σορτς, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Σλούκας.