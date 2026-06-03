Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετόχων αυξημένα κατά 33,2% εμφάνισε ο Ομιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη λειτουργική κερδοφορία του να παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά 22,4%.

Παρά την υψηλή μεταβλητότητα στο οικονομικό περιβάλλον, ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε να επικεντρώνεται με συνέπεια στην υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, παρουσιάζοντας παράλληλα αύξηση των μεγεθών του με έσοδα που ανήλθαν στα 992,6 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου αυξήθηκε φθάνοντας τα 165,9 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 16,7% από 13,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κύρια πηγή αύξησης των μεγεθών του Ομίλου αποτέλεσε ο τομέας των Παραχωρήσεων, του οποίου τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 33,6% και 45,0% αντίστοιχα), αντιπροσωπεύοντας το 65% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε περίπου 268 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν στα υπό εκτέλεση έργα (Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC, Νέστος), καθώς και στην εξαγορά του 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου 134 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού. Διαθέτοντας τεχνογνωσία δεκαετιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων υποδομών, ο Ομιλος αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και μονάδων μεγάλης κλίμακας. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και σημαντικές Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Eιδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026, ο τομέας των Παραχωρήσεων συνέχισε να αυξάνει τα μεγέθη του και συνολικά το αποτύπωμά του στην κερδοφορία του Ομίλου. Τα έσοδα του τομέα Παραχωρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 33,6%, σε συνέχεια των αυξημένων διελεύσεων στους αυτοκινητοδρόμους, των συμβατικά προβλεπόμενων αναπροσαρμογών στις τιμές των διοδίων, αλλά και λόγω της έναρξης της περιόδου παραχώρησης και ενοποίησης για πρώτη φορά του έργου της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα της Εγνατίας Οδού ανήλθαν σε 35,6 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του έτους, με την κίνηση να αυξάνεται κατά 4,5%. Οσον αφορά την Αττική Οδό, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 3,8%, ενώ στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας και Κεντρικής Οδού η συνολική κίνηση μειώθηκε κατά 2,2%, κυρίως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στις αρχές του έτους. Στα κέρδη της χρήσης του τομέα έχουν συμπεριληφθεί και κέρδη από τη συμμετοχή του Ομίλου με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Οσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 31 Μαρτίου 2026, ανήλθε σε 7,2 δισ. ευρώ, ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ, με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ. Ποσοστό περίπου 76% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (51%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με το 88% των έργων να βρίσκεται στην Ελλάδα.

Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ελληνική αγορά παρουσίασε μικρή αύξηση της ζήτησης κατά 1,3%, όμως η συνολική ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά κατά 20,3%, λόγω των ισχυρών εξαγωγών, οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 3,4 TWh σε καθαρή βάση. Η παραγωγή από τη μονάδα της εταιρείας Ηρων παρέμεινε σχεδόν σταθερή στις 0,4 TWh, ενώ η μονάδα της Κομοτηνής παρήγαγε 0,75 TWh. Στον τομέα της Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε τελικούς καταναλωτές, η εταιρεία Ηρων διατήρησε το μερίδιο αγοράς της στο 10%, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών της, τόσο στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το 2025 ανήλθαν σε 1,1 ΤWh.