Με πρωτοφανή ζήτηση ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το νέο εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καταγράφοντας ρεκόρ στην ιστορία της εγχώριας αγοράς.

Οι προσφορές άγγιξαν τα 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από την έναρξη λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε από πολύ νωρίς το ύψος του τίτλου, ενώ το «μπαράζ» εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε σε υπερκάλυψη 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η τελική απόδοση διαμορφώνεται στο 3,2%, γεγονός που αποτυπώνει τόσο την εμπιστοσύνη στην εταιρεία όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.