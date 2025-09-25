Συνεχίστηκε και χθες, δεύτερη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επταετές ομόλογο του Ομίλου συγκέντρωσε πρωτοφανή ζήτηση και ρεκόρ εγγραφών, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στο πόσες φορές θα υπερκαλυφθεί η έκδοση και ποια θα είναι η τελική απόδοση. Το βιβλίο προσφορών κλείνει σήμερα, Πέμπτη, στις 16.00.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (πλην των εξόδων) θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ κατά το χρονικό διάστημα 30.9.2025 – 29.9.2032 για τη χρηματοδότηση της πολυσχιδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, των θυγατρικών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.

Το υπόλοιπο ποσό, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, για την εξόφληση δανεισμού του Ομίλου και των θυγατρικών του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση κατασκευαστικό αντικείμενο έχει διαμορφωθεί σε 6,3 δισ. ευρώ, ενώ συμβάσεις για έργα αξίας 2,9 δισ. ευρώ βρίσκονται προς υπογραφή.

Ποσοστό 70% του ανεκτέλεστου αφορά έργα του Δημοσίου και φορέων του, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, 27% ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και 3% σε εκτελούμενα έργα στο εξωτερικό.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο Όμιλος που διατηρεί ηγετική θέση στις υποδομές της χώρας, στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2024 – Ιουνίου 2025 κατέγραψε πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 550 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +35%.

Η δραστηριότητα των κατασκευών (κυρίως μέσω της ΤΕΡΝΑ) αντιπροσωπεύει το 42%, το 40,7% και το 41,6% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τις χρήσεις 2023 και 2024 και για την περίοδο 1.1.2025 – 30.6.2025 αντίστοιχα. Επιπλέον, η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 32,2%, το 32,1% και το 28,1% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2023, 2024 και για την περίοδο 1.1.2025-30.6.2025 αντίστοιχα.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων αντιπροσωπεύει το 10,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη χρήση 2024 και το 13% για το α’ εξάμηνο 2025, καθώς και το 50,8% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA για τη χρήση 2024 και το 52,5% για το πρώτο εξάμηνο.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, έπειτα και την ένταξη της Εγνατίας oδού συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και της Αττικής oδού, προσεγγίζει τα 2.000 χλμ. Είναι από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια αυτοκινητοδρόμων στη χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.