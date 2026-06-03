Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στη Nestle Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, μετά την ολοκλήρωση ελέγχου στην εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ. Η απόφαση αφορά παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε σειρά προϊόντων των παραπάνω κατηγοριών.

Όπως αναφέρεται, η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς διαπίστωσε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν σε καφέδες, σοκολάτες, βρεφικά γάλατα και βρεφικές κρέμες.

Η υπέρβαση που διαπιστώθηκε αφορά την χρονική περίοδο: 13 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2026. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί η Αρχή για το 2026 σχετικά με την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026 (Α΄ 37).

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Αρχή επισημαίνει ότι η εξέταση και των υπολοίπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται νέα αποτελέσματα το προσεχές διάστημα.