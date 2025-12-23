Τη διαπιστωτική πράξη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στον τρόπο εποπτείας της αγοράς και προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η ενεργοποίηση της νέας Αρχής εισάγει ένα ενιαίο, ανεξάρτητο πλαίσιο εποπτείας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην αγορά. Μεταξύ των βασικών καινοτομιών περιλαμβάνεται η συγκέντρωση ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων σε έναν φορέα, γεγονός που περιορίζει τις επικαλύψεις και ενισχύει τη θεσμική αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών πρακτικών, καθώς και στην αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχων χωρίς χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες. Παράλληλα, η νέα Αρχή διαθέτει ενισχυμένες αρμοδιότητες επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα σε σχέση με το παρελθόν.

Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής, ενισχύεται επίσης ο ρόλος της προστασίας του καταναλωτή, με απλοποιημένες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, καλύτερη διασύνδεση με άλλες ανεξάρτητες αρχές και αυξημένη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε την απόφαση για τον διορισμό της Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της διοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής. Η νέα διοίκηση καλείται να θέσει τα θεμέλια ενός σύγχρονου θεσμού, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δυναμικής αγοράς και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη πολιτών και επιχειρήσεων, με έμφαση στη διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή.