«Έξυπνα» ελεγκτικά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη, προγνωστικά μοντέλα, συστήματα ανάλυσης αλλά και τους “Ράμπο” της νέας ελεγκτικής μονάδας ΔΕΟΣ επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσει περισσότερους από 194.000 ελέγχους μέχρι το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 53.900 έλεγχοι από Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, 100.800 έλεγχοι από Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, ενώ τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι και έρευνες θα γίνουν από το ΔΕΟΣ, τη νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών.

Η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας βασισμένο στη λήψη αποφάσεων μέσω ανάλυσης δεδομένων με χρήση επιχειρησιακής και τεχνητής νοημοσύνης, στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τόσο για την ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης όσο και για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος.

Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης μέσω προσυμπλήρωσης δηλώσεων, επικοινωνιακών δράσεων και ψηφιοποίησης διαδικασιών. Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων, αναβαθμίζεται η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (my1521), μέσω πολυκαναλικής επικοινωνίας, ψηφιακού βοηθού και εξωτερικού call center.

Για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις ελεγκτικές δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονα μέσα δίωξης σε όλη την Επικράτεια. Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με σύγχρονα μέσα δίωξης, ψηφιακή παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση στο πεδίο.

Ακίνητα

Σημαντικό έργο αποτελεί και η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

Ειδικότερα:

1. Για τη φορολογική συμμόρφωση, προχωράνε οι εξής δράσεις:

-Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

-Συμμόρφωση των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

-Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ.

-Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων.

-74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης.

2. Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προγραμματίζονται:

– 8,038 δισ. ευρώ επιστροφές φόρων.

– Εξυπηρέτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των αιτημάτων FAA που εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης και ολοκληρώνονται με επιτυχή χορήγηση ΑΦΜ / Κλειδαρίθμου.

– Πανκαναλικό σύστημα my1521.

– Chatbot / avatar για άμεσες και έγκαιρες απαντήσεις.

– Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ιστότοπος νομοθετικής πληροφόρησης.

– Αναβαθμισμένο σύστημα μητρώου με end-to-end διαδικασίες.

– Εκκαθάριση σε μία ώρα των διασαφήσεων σε ποσοστό άνω του 90% για τις εισαγωγές και άνω του 95% για τις εξαγωγές.

– Εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία

– Έκδοση 5.720 ρητών αποφάσεων από τη ΔΕΔ.

– 400 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων και 250 επιθεωρήσεις καυσίμων πλοίων.

– Εξέταση του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, καπνικών, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός 25 ημερολογιακών ημερών και ενεργειακών προϊόντων εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Αγροτικές επιδοτήσεις

Μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει να διασφαλίσει μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων, την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά:

-Η ολοκλήρωση πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2026.

-Ολοκλήρωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης το αργότερο έως τις 15/11/2026 για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026.

-Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προηγούμενων ετών.

-Ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών και επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου.

-Πραγματοποίηση ελέγχων στο 100% του δείγματος για επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος.

-Διενέργεια του συνόλου των προβλεπόμενων ελέγχων του δείγματος έτους 2025.