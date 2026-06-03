Από μια φράση που ειπώθηκε σε δικαστική αίθουσα γεννήθηκε ένα από τα πιο απρόσμενα πολιτικά φαινόμενα στη σύγχρονη Ινδία. Το λεγόμενο Κόμμα των Κατσαρίδων (Cockroach Janta Party – CJP), που ξεκίνησε ως διαδικτυακή σάτιρα, εξελίσσεται ταχύτατα σε σύμβολο της δυσαρέσκειας εκατομμυρίων νέων απέναντι στην ανεργία, τη διαφθορά και τις ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας Σούρια Καντ αναφέρθηκε σε επικριτές της κυβέρνησης ως «κατσαρίδες που δεν εργάζονται και απλώς επικρίνουν το κράτος». Παρά τις μεταγενέστερες διευκρινίσεις του, η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χιλιάδες νέοι υιοθέτησαν ειρωνικά τον χαρακτηρισμό, μετατρέποντάς τον σε σύνθημα διαμαρτυρίας.

Την επόμενη ημέρα, ο 30χρονος φοιτητής δημοσίων σχέσεων Αμπιτζίτ Ντίπκε δημιούργησε το Cockroach Janta Party, μια σαφή παρωδία του κυβερνώντος Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Αυτό που ξεκίνησε ως σατιρικό εγχείρημα απέκτησε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι λογαριασμοί του κινήματος συγκέντρωσαν εκατομμύρια ακολούθους, αποδεικνύοντας ότι η πρωτοβουλία άγγιξε ένα υπαρκτό κοινωνικό νεύρο.

Η Ινδία παρουσιάζεται διεθνώς ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου. Με ρυθμούς ανάπτυξης που προσεγγίζουν το 7% ετησίως, ισχυρή προσέλκυση επενδύσεων και φιλοδοξίες να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο τεχνολογίας και βιομηχανίας, η χώρα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή οικονομία. Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια διαφορετική πραγματικότητα για εκατομμύρια νέους.

Η Ινδία διαθέτει τον μεγαλύτερο νεανικό πληθυσμό παγκοσμίως. Κάθε χρόνο εκατομμύρια απόφοιτοι πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων εισέρχονται στην αγορά εργασίας αναζητώντας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών έρχεται αντιμέτωπο με την ανεργία ή με θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα και τις προσδοκίες τους. Σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ νέων πτυχιούχων σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπερνούν το 40%, προκαλώντας έντονη κοινωνική ανησυχία.

Σε αυτό το περιβάλλον το CJP βρήκε πρόσφορο έδαφος. Παρά τον σατιρικό του χαρακτήρα, το κίνημα προβάλλει αιτήματα που αγγίζουν σημαντικά τμήματα της κοινωνίας. Ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στους θεσμούς, περιορισμό των σχέσεων εξάρτησης μεταξύ πολιτικής, δικαιοσύνης και επιχειρηματικών συμφερόντων, ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών και ουσιαστικές πολιτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στην ανάπτυξη της μεταποίησης, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις υψηλής ειδίκευσης. Παράλληλα, το κίνημα αναδεικνύει τα προβλήματα της αγροτικής Ινδίας, όπου η οικονομική στασιμότητα ωθεί χιλιάδες νέους προς τα αστικά κέντρα χωρίς να τους εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές.