Συγκλονίζει το βίντεο που καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη το απόγευμα του Σαββάτου (30 Μαΐου), στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης παρασύρει πεζή που διέσχιζε τη διάβαση. Οι αστυνομικοί κατευθύνονταν προς κλήση για κλοπή, στην περιοχή Columbus Circle.

Σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα που δημοσίευσε η New York Post, δύο αστυνομικοί φαίνονται να κινούνται προς το σημείο του περιστατικού λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν μια γυναίκα συγκρούστηκε με το περιπολικό στη συμβολή της West 58th Street με την Eighth Avenue.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης

Το περιπολικό είχε ενεργοποιημένους τους φάρους και τη σειρήνα, πραγματοποιώντας στροφή σε δρόμο αντίθετης κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, η πεζή κατέβηκε από το πεζοδρόμιο και προσέκρουσε στο πλάι του κινούμενου οχήματος.

Από τη σύγκρουση, η γυναίκα εκτινάχθηκε προς τα πίσω και έπεσε με το πρόσωπο στο οδόστρωμα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα γύρισε ανάσκελα και παρέμεινε ξαπλωμένη στον δρόμο εμφανώς ζαλισμένη, ενώ οι αστυνομικοί βγήκαν από το όχημα για να της προσφέρουν βοήθεια.

Ένας ποδηλάτης που ακολουθούσε βρέθηκε επίσης σε απόσταση αναπνοής από το σημείο της πτώσης, αποφεύγοντας οριακά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και αρνήθηκε να λάβει ιατρική φροντίδα από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο.

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