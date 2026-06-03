Μπόρες και καταιγίδες πριν τα 36άρια: Πότε θα βρέξει και ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
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Την Κυριακή 6 Ιουνίου, από τις 08:00 έως τις 12:00, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του «6ου Αγώνα RUN BIKE CARE 2026» σε διαδρομή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος.
Το οικογενειακό δράμα της 39χρονης μέσα από μαρτυρίες φίλων της - Η ευκαιρία να ξεφύγει από την κόλαση, που «κλώτσησε» η ίδια
Τι αποκαλύπτει η δικηγόρος στην οποία απευθύνθηκε η άτυχη γυναίκα - Τα σημάδια και το σχέδιο διαφυγής που δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί
Σε δειγματοληψία σαλάτας προέβη ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026. Πρόκειται για το προϊόν σαλάτας “ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ” με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης […]