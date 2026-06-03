Αξιοσημείωτες διακυμάνσεις θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες καθώς την Πέμπτη και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ από το Σάββατο και μετά η θερμοκρασία θα ανέβει σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Ειδικότερα όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, την Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόρες και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Την Παρασκευή θα υπάρχουν βροχές σε πολλές περιοχές ακόμη και στην Αττική. Το μεσημέρι δεν αποκλείεται τοπικά να υπάρξουν καταιγίδες χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Στη συνέχεια, από το Σαββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει κλιμακωτή αύξηση και θα είναι 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη από τις κανονικές τιμές της εποχής.

Με θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κεντρική Μακεδονία.

Εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 35 έως 36 βαθμούς αλλά στην Αττική η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Στην Αθήνα την Πέμπτη η θερμοκρασία θα είναι 32 βαθμοί, την Παρασκευή θα πέσει στους 30 και το Σάββατο και την Κυριακή, μέχρι 34 βαθμούς.