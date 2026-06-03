Με ένα ευφάνταστο σκετσάκι και πρωταγωνιστή ένα νεαρό παιδί και τον Πεπ Γκουαρδιόλα η Pepsi «έριξε» το διαδίκτυο.

Στο βίντεο, ο μικρός βλέπει τον Καταλανό προπονητή να περπατάει και τον φωνάζει συνεχώς με το όνομά του. «Πεπ, Πεπ, Πεπ»!

Ο Γκουαρδιόλα όταν ακούει τον νεαρό φίλαθλο γυρνάει και του απαντάει «¿Sí?» δηλαδή «Ναι»;

Ένα πανέξυπνο λογοπαίγνιο καθώς το Πεπ και το Si μαζί σχηματίζουν το όνομα της διάσημης εταιρείας, Pepsi.