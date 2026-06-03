Με ένα ευφάνταστο σκετσάκι και πρωταγωνιστή ένα νεαρό παιδί και τον Πεπ Γκουαρδιόλα η Pepsi «έριξε» το διαδίκτυο.
Στο βίντεο, ο μικρός βλέπει τον Καταλανό προπονητή να περπατάει και τον φωνάζει συνεχώς με το όνομά του. «Πεπ, Πεπ, Πεπ»!
Ο Γκουαρδιόλα όταν ακούει τον νεαρό φίλαθλο γυρνάει και του απαντάει «¿Sí?» δηλαδή «Ναι»;
Ένα πανέξυπνο λογοπαίγνιο καθώς το Πεπ και το Si μαζί σχηματίζουν το όνομα της διάσημης εταιρείας, Pepsi.
This is brilliant pic.twitter.com/egF6j6Ti2L
— 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) June 2, 2026