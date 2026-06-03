Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης μέρας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 67χρονος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε βάρος του 38χρονου (ήταν παλιότερα αρρααβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου) ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 38χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τον πρώην πεθερό του, ενώ είχαν καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Όπως ισχυρίστηκε, μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση, όταν ο 67χρονος προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του.

Κατά τη δικογραφία ακολούθησε συμπλοκή, με τον 38χρονο να επικαλείται κενά μνήμης για όσα συνέβησαν μετά τη λεκτική αντιπαράθεση. Ανέφερε – ωστόσο – ότι επιχείρησε να επαναφέρει το θύμα και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δια του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής του από τα ναρκωτικά.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ