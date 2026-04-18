Η πολύκροτη υπόθεση του πρώην αστυνομικού της Βουλής, που κατηγορήθηκε για τον βιασμό των παιδιών του και της πρώην συζύγου του, συνεχίζει να προκαλεί έντονη συγκίνηση στο πανελλήνιο. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, ενώ η πρώην σύζυγός του αθωώθηκε από τις κατηγορίες συμμετοχής στις κακοποιήσεις.

Στο άκουσμα της απόφασης που την αθώωσε από την κατηγορία του βιασμού των παιδιών, η 37χρονη – επίσης αστυνομικός – ξέσπασε σε κλάματα, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να είπε: «Υπάρχει Θεός».

Όπως μετέδωσε το Star, πρώτο μέλημά της είναι να επανασυνδεθεί με τα παιδιά της. Τα τέσσερα ανήλικα είχαν μεταφερθεί σε δομές προστασίας μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Η 37χρονη δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να τα φέρει ξανά κοντά της και να αποκαταστήσει τη σχέση τους.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο την προστασία των ανήλικων θυμάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο εξέτασε ιατροδικαστές, καθηγητές ψυχιατρικής, ειδικούς σε ζητήματα διαδικτύου, καθώς και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά πλειοψηφία 5-2, αποφασίστηκε η αθώωση της μητέρας. Η κατηγορία αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε τη δυνατότητα αντίληψης του αδίκου, λόγω της ύπαρξης σοβαρού διλήμματος.

Όπως αναφέρθηκε, η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς έντονου φόβου για τη ζωή της και των παιδιών της, ανεχόμενη επί περίπου οκτώ χρόνια βιασμούς, απειλές και κακοποίηση, προκειμένου να τα προστατεύσει. Παρά ταύτα, η εισαγγελική πρόταση είχε ζητήσει την ενοχή της.

Η επόμενη μέρα

Ο 47χρονος πρώην αστυνομικός επέστρεψε στις φυλακές Τρίπολης, όπου κρατείται από τον Δεκέμβριο του 2024, εκτίοντας την ποινή των τεσσάρων ισοβίων που του επιβλήθηκαν.