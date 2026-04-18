Μετά το σπουδαίο «διπλό» (12-17) επί της Σαμπαντέλ στην Βαρκελώνη, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού επέστρεψε νικηφόρα στη «μάχη» του πρωταθλήματος, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της. Το Σάββατο (18/4) το μεσημέρι, τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίκησαν με 17-6 τον Πανιώνιο στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για το ματς της 21ης αγωνιστικής της Water Polo League και έκαναν το «21 στα 21».

Την Τρίτη (21/4, 13:00), οι «ερυθρόλευκες» ολοκληρώνουν την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας τον ΝΟ Ρεθύμνου στον Πειραιά, για το ματς της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Πιο αναλυτικά, με γκολ της Κουρέτα (0:15), ο Ολυμπιακός «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά με 2-1, ενώ στη δεύτερη, πάτησε «γκάζι» και ξέφυγε με +8, με «οδηγό» την Σάντα (2:30, 1:49), ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με 10-2 προβάδισμα. Στο τρίτο οκτάλεπτο (2:44), η Νίνου έδωσε «αέρα» +12 (14-2) στον Ολυμπιακό, με την Σάντα (1:54) να ανεβάζει τη διαφορά στο +13 (15-2). Οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 15-3, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος. Στο τέταρτο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στο +14 (17-3), με σκόρερ την Κουρέτα (4:56) και επικράτησαν με 17-6.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 8-1, 5-1, 2-3

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 3, Σάντα 4, Τριχά, Αντριους 2, Σιούτη 1, Μπίκου 1, Νίνου 3, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά

Πανιώνιος (Αναστάσιος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Μ. Πλευρίτου 2, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου-Αουτ 1, Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου 1, Βούτσικα, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου