Η Εθνική Πόλο των Ανδρών κατέλαβε την 3η θέση στα προκριματικά του World Cup της Αλεξανδρούπολης και εξασφάλισε την πρόκριση της στο Super Final του Σίδνεϋ (20-26/7).

Αν και μόλις στα 22 του χρόνια, ο περιφερειακός του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Πούρος, ήταν «παρών» στις διακρίσεις της Εθνικής ομάδας των τελευταίων δύο χρόνων και μίλησε στο tanea.gr για την ομοιογένεια που διακατέχει αυτή την Εθνική, τον δύσκολο χαμένο ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία, τις δυνατότητες που υπάρχουν στο μέλλον και για τους ευρωπαϊκούς στόχους των «ερυθρολεύκων».

Ποιο είναι το κύριο συστατικό που κάνει αυτή την Εθνική να ξεχωρίζει με τόσες πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια;

«Το κύριο συστατικό νομίζω ότι είναι η ομοιογένεια και η αγάπη που έχουμε για την Εθνική. Η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, παίζουμε ο ένας για τον άλλον σε κάθε παιχνίδι και δεν μας αρέσει να χάνουμε. Αυτό το δείχνουμε σε κάθε αγώνα ανεξαρτήτως της διοργάνωσης. Νομίζω ότι αυτές οι επιτυχίες οφείλονται στην ομοιογένεια και στη θέληση να κερδίζουμε όποιον βρίσκουμε μπροστά μας».

Πες μου λίγα λόγια για το πώς έζησες την προκριματική φάση του World Cup και τα μεγάλα παιχνίδια με Ισπανία, Ουγγαρία (δις) και Ιταλία και τι γεύση σου αφήνει αυτή η διοργάνωση;

«Είχε την ιδιαιτερότητα να είναι μέσα στις γιορτές του Πάσχα, τις οποίες ζήσαμε μακριά από τις οικογένειες μας. Εκπροσωπούσαμε την χώρα μας και το μόνο που μας ένοιαζε ήταν να κερδίσουμε κάθε ματς. Τα παιχνίδια με Ισπανία και Ουγγαρία ήταν όπως πάντα πολύ δύσκολα, αφού είναι από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Εμείς παίζαμε αγώνα κάθε μέρα, μαζί με όλη την κούραση το έκανε ακόμη πιο δύσκολο.

Δείξαμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Το έχουμε κερδίσει με πολύ κόπο και σκληρή δουλειά, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι και μας αφήνει μία γλυκιά γεύση το World Cup, γιατί παίξαμε μπροστά στον κόσμο μας, μπροστά στην Ελλάδα. Νομίζω το απόλαυσε και ο κόσμος που γέμιζε κάθε μέρα τις πισίνες».

Ποιος είναι ο στόχος για το Σίδνεϋ;

«Είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να πιάσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, ώστε να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε έως το τέλος».

Μετά την ήττα από την Ουγγαρία στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού τι ήταν αυτό που άλλαξε και διαλύσατε την Ιταλία, για να κατακτήσετε το χάλκινο μετάλλιο;

«Στην αναμέτρηση με την Ουγγαρία, δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Δεν κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Οι Ούγγροι έκαναν μία από τις καλύτερες τους εμφανίσεις στο τουρνουά. Οπότε στην καλή τους μέρα, γίνεται δύσκολο να τους κερδίσεις. Πόσο μάλλον όταν εμείς δεν πιάσαμε την απαιτούμενη απόδοση.

Η ομάδα έχει τρομερή ομοιογένεια και πάθος. Δεν αφήσαμε καμία ήττα να μας «λυγίσει». Κοιτάξαμε το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία. Ανασυγκροτηθήκαμε και με ότι δυνάμεις μας είχαν μείνει, παλέψαμε για το πρώτο – ιστορικό μετάλλιο της χώρας μας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

Τι είπατε/πως ήταν το κλίμα μετά την αναμέτρηση με την Ισπανία στο παγκόσμιο του 2025, τότε ισοφαριστήκατε στο τελευταίο λεπτό;

«Ήταν μία από τις δυσκολότερες στιγμές που έχω ζήσει. Ο τρόπος που αποκλειστήκαμε ήταν πολύ δύσκολος. Είχαμε γυρίσει τον αγώνα με απίστευτο τρόπο. Η Ισπανία δεν είχε σκοράρει για 15 λεπτά, που δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί ποτέ. Ο τρόπος που χάθηκε, μας έκανε να κοιταζόμαστε για μία μέρα και να δείχνουμε χαμένοι.

Η ομάδα έχει τρομερό μέταλλο, είναι φτιαγμένη να κατακτήσει τα πάντα. Ξεπεράσαμε και αυτή τη στιγμή και κοιτάξαμε τον επόμενο αγώνα για να μην φύγουμε με άδεια χέρια από το Παγκόσμιο. Είδαμε τα λάθη μας και είπαμε πάμε δυνατά να πάρουμε το χάλκινο».

Και στη συνέχεια ήρθε ακόμη ένα μετάλλιο, με εντυπωσιακό τρόπο κόντρα στη Σερβία. Δείξατε ότι είστε φτιαγμένοι για το χρυσό;

«Δεν περιμέναμε να κερδίσουμε τόσο εύκολα τους χρυσούς Ολυμπιονίκες. Είχαμε τρομερή απόδοση, μας βγήκαν όλα στην επίθεση και στην άμυνα ήμασταν σωστά κλεισμένοι. Προσωπικά ήταν η πρώτη μου αναμέτρηση για μετάλλιο, ήμουν όσο συγκεντρωμένος μπορούσα και νομίζω απέδωσα αρκετά καλά. Αυτό το μετάλλιο είχε έξτρα σημασία, λόγω του ημιτελικού που τον είχαμε χάσει «μέσα» από τα χέρια μας. Πιστεύω το χρυσό θα έρθει. Αυτή η ομάδα είναι απίστευτα δεμένη, έχουμε πολύ ταλέντο και άμα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μεθοδικά είναι θέμα χρόνου να έρθει».

Σε προσωπικό επίπεδο είσαι ακόμη νεαρός σε ηλικία και έχεις μπει δυναμικά τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και στην Εθνική. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από εσένα;

«Προσπαθώ να κάνω ότι μπορώ. Είμαι νέος στην Εθνική και προσπαθώ κάθε ευκαιρία που μου δίνετε να την αρπάζω από τα «μαλλιά». Να κάνω ότι καλύτερο μπορώ για την Ελλάδα και το σύλλογο μου. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα συνεχίσω να παλεύω και να βοηθάω την ομάδα που βρίσκομαι να πετυχαίνει τους στόχους της».

Ο απολογισμός του Oλυμπιακού στο Champions League στο νέο γκρουπ είναι μια νίκη δύο ήττες. Ποιες οι πιθανότητες προκρίσεις στα ημιτελικά της διοργάνωσης; Και μέχρι πόσο μακριά πιστεύεις μπορείτε να φτάσετε στην Ευρώπη;

«Είναι στο χέρι μας ακόμη. Έρχεται το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν με τη Νόβι Βελιγραδίου στον Πειραιά. Είναι το ματς της σεζόν. Θέλουμε με τον κόσμο μας να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Ο στόχος είναι να πάμε στο Final Four. Αν βρεθούμε εκεί έχουμε πολλές πιθανότητες να διεκδικήσουμε τα πάντα. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να κερδίζει, ξέρω πολύ καλά σε ποιο σωματείο έχω έρθει. Αν πιάσουμε τη μέγιστη απόδοση, που θεωρώ ότι δεν την έχουμε πιάσει ακόμη, μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες».

Πιστεύεις ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει αυξηθεί;

«Εννοείται. Όπως στην Εθνική υπάρχουν τόσο καλοί Έλληνες παίκτες, τόσο και στους συλλόγους υπάρχει ποιότητα. Πολλές ομάδες δουλεύουν σωστά. Αυτό κάνει καλό και για εμάς και για εκείνους για τις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό μόνο καλό κάνει για τον αθλητισμό και το Ελληνικό πόλο».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος