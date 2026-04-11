Η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση το Μεγάλο Σάββατο (11/4), επικρατώντας της Ουγγαρίας με 16-10 στα προκριματικά του World Cup, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη.

Η νίκη αυτή ήρθε ως άμεση απάντηση στην προηγούμενη ήττα από τους Μαγυάρους μέσα στη διοργάνωση και έδωσε στην ελληνική ομάδα τους πρώτους της βαθμούς στη μάχη του ομίλου για τις θέσεις 1-4.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου συνδύασε εμπειρία και νεανικό ενθουσιασμό, με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο και τον Στάθη Καλογερόπουλο να έχουν κομβικό ρόλο, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η παρουσία των νεότερων Γκίλλα και Χατζή.

Το αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η Ουγγαρία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο και είχε επικρατήσει της Ελλάδας στον ημιτελικό του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον περασμένο Ιανουάριο.

