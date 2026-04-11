Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών, η οποία επικράτησε με 16-10 της Εθνικής Ουγγαρίας στον αγώνα για τις θέσεις 1-4 της προκριματικής φάσης του World Cup Πόλο Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασε σε μια σημαντική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» πρόσθεσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στον όμιλό της και συνεχίζει τη μάχη για την καλύτερη δυνατή κατάταξη. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου είναι η Εθνική Ισπανίας πόλο ανδρών, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο (12/4), ανήμερα του Πάσχα.

Δυναμικό ξεκίνημα της Ελλάδας

Οι Ούγγροι πήραν το πρώτο σπριντ, ωστόσο η ελληνική άμυνα έδειξε από νωρίς ότι θα είναι δύσκολο να παραβιαστεί. Ο Μάνος Ζερδεβάς πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση στην πρώτη επικίνδυνη φάση των αντιπάλων, δίνοντας το σύνθημα για την επίθεση. Λίγο αργότερα, ο Γκίλλας εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και άνοιξε το σκορ, ενώ ο Αργυρόπουλος διπλασίασε τα ελληνικά τέρματα με σουτ από την περιφέρεια. Ο Χατζής ανέβασε τη διαφορά στο 3-0 σε νέο παραπάνω, ενώ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου βρήκε ξανά δίχτυα για το 4-0. Στο ενδιάμεσο, ο Ζερδεβάς είχε αποκρούσει και πέναλτι, κρατώντας ανέπαφη την ελληνική εστία.

Διατήρηση του προβαδίσματος

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Ουγγαρία κατάφερε να μειώσει με τον Φέκετε, όμως η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση. Ο Καλογερόπουλος σκόραρε σε παραπάνω για το 5-1, ενώ λίγο αργότερα ένα εντυπωσιακό σουτ ανέβασε το σκορ στο 6-1. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας με τους Γιάνσικ και Μπούριαν, ωστόσο ο Πούρος απάντησε με δυνατό σουτ για το 8-3. Η καλύτερη στιγμή της περιόδου ήρθε από τον Σπάχιτς, που εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα των Ούγγρων και διαμόρφωσε το 9-3 πριν το ημίχρονο.

Αντίδραση της Ουγγαρίας

Στην τρίτη περίοδο οι Μαγυάροι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Παρότι η Ελλάδα έφτασε στο 11-4 με γκολ των Αργυρόπουλου και Γκίλλα, οι αντίπαλοι βρήκαν ρυθμό στα τελευταία λεπτά του οκταλέπτου. Τα γκολ των Λουγκόσι και Βίγκβαρι μείωσαν τη διαφορά, με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 11-7 και την Ουγγαρία να διατηρεί ελπίδες.

«Καθάρισε» το παιχνίδι η Ελλάδα

Στην τελευταία περίοδο η ελληνική ομάδα ανέβασε ξανά ρυθμό και «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Σπάχιτς σκόραρε από κοντά για το 12-7, ενώ ο Αργυρόπουλος με εντυπωσιακή αντεπίθεση έκανε το 13-7. Ο Πούρος ολοκλήρωσε ένα σερί τριών γκολ για το 14-7, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στις όποιες ελπίδες των αντιπάλων. Παρά τις προσπάθειες της Ουγγαρίας να μειώσει, η Ελλάδα διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, με τα γκολ των Χατζή και Πούρου να διαμορφώνουν το τελικό 16-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

Ιταλία 3

Ισπανία 3

Ελλάδα 3

Ουγγαρία 0

* Ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14

Ουγγαρία – Ισπανία 9-13

2η αγωνιστική

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16

11/4 19:45 Ιταλία – Ισπανία

3η αγωνιστική

12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα

12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία