Σε τέσσερις φορές ισόβια και κάθειρξη 80 ετών καταδικάστηκε ομόφωνα ο 46χρονος αστυνομικός της φρουράς της Βουλής, για τη σεξουαλική κακοποίηση κατ’ εξακολούθηση των ανήλικων παιδιών του και της συζύγου του.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε αθώα κατά πλειοψηφία την 35χρονη μητέρα των παιδιών, επίσης πρώην αστυνομικό, λόγω «αδυναμίας αντίληψης του αδίκου», ενώ η ίδια ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 46χρονο, επιβάλλοντάς του τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, επιπλέον ποινή 80 ετών και τρεις μήνες, με εκτιτέα τα 25 έτη, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 13.500 ευρώ.

Η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, η οποία είχε επίσης κατηγορηθεί για συμμετοχή στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία, παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η γυναίκα απαλλάχθηκε λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, καθώς φέρεται να βρισκόταν υπό καθεστώς έντονου φόβου.

Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς της 35χρονης ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ η ίδια ευχαρίστησε το δικαστήριο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η μητέρα κατήγγειλε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Από την έρευνα που ακολούθησε αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το μαρτύριο το δικό της και των παιδιών της είχε ξεκινήσει περίπου 14 χρόνια νωρίτερα.

«Εγώ από τον φόβο και με το ξύλο που μου έδινε αναγκαζόμουν να τον υπακούω», φέρεται να κατέθεσε η 35χρονη. Ο 46χρονος φέρεται να είχε βίαια ξεσπάσματα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, γεγονός που οδήγησε στην αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.

Τα παιδιά, στις προανακριτικές τους καταθέσεις, περιέγραψαν όσα φέρεται να βίωναν. Η 13χρονη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούσαμε να τα πούμε σε κανέναν. Φοβόμασταν. Πέρυσι είχα πάει στον ψυχολόγο του σχολείου, αλλά δεν είπα κάτι γιατί φοβόμουν μήπως το μάθει ο μπαμπάς και γίνει χαμός».

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 46χρονο για σειρά κακουργηματικών πράξεων σε βάρος των παιδιών του, μεταξύ των οποίων βιασμοί κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, ενδοοικογενειακή βία και πορνογραφία ανηλίκων.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών, η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 46χρονος επέστρεψε στη φυλακή.