Το δρόμο που οδηγεί στην καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής για σειρά βαρύτατων κακουργηματικων πράξεων που κατηγορείται ότι τέλεσε σε βάρος των ίδιων του των παιδιών, εισηγείται προς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η εισαγγελέας της έδρας, σύμφωνα με πληροφορίες .

Η δίκη για την υπόθεση αυτή που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανηλίκων θυμάτων.

Σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που αφορούν οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση. Κατά πληροφορίες, η καταδικαστική πρόταση αφορά όλα τα αδικήματα πλην της ενδοοικογενειακής μεθοδευμενης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής.

Την ενοχή και της μητέρας των παιδιών, εισηγείται προς το δικαστήριο κατά τις ίδιες πληροφορίες η εισαγγελική λειτουργός. Η μητέρα κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, με την ίδια να υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε στις πράξεις αυτές από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η ετυμηγορία δικαστών και ενόρκων αναμένεται τις επόμενες μέρες.