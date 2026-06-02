Τρόμος στον Λυκαβηττό προκάλεσε η επίθεση που δέχθηκε μια 22χρονη γυναίκα από άνδρα ο οποίος προσπάθησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο δράστης παραμένει ελεύθερος, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση που έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η νεαρή γυναίκα, που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του επίδοξου«δράκου» του Λυκαβηττού, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA και περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο της επιτέθηκε, καθώς και πώς κατάφερε να γλιτώσει τη σεξουαλική κακοποίηση.

«Επέστρεφα από τη δουλειά μου, περίπου στις 21:30. Περπατούσα στον Λυκαβηττό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα», ανέφερε η 22χρονη.

«Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με έπιασε πάλι», πρόσθεσε περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που έζησε.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι τον δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει».

Ασύλληπτος ο δράστης – φόβοι για νέα επίθεση

Οι φόβοι για νέα επίθεση από τον άνδρα που κινείται στην περιοχή του Λυκαβηττού παραμένουν έντονοι, καθώς ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Σύμφωνα με την περιγραφή της 22χρονης, πρόκειται για άνδρα ύψους περίπου 1,60 με 1,70, αδύνατο, μελαχρινό, ο οποίος την ημέρα της επίθεσης φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν τον άνδρα να τρέπεται σε φυγή προς τα Εξάρχεια μετά την επίθεση και προσπάθησαν να τον καταδιώξουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί.