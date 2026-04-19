Τρελή μάχη μέχρι τέλους στο Καρτούχα της Σεβίλλης. Το Κόπα ντελ Ρέι είχε τα πάντα. Αγωνία, πάθος, ένταση, γκολ, παράταση και πέναλτι.

Τελική νικήτρια η Σοσιεδάδ. Τρίτος τελικός στην τελευταία 5ετία που κρίθηκε στα πέναλτι, 8ος συνολικά. Δέκατος χαμένος τελικός για την Ατλέτικο Μαδρίτης σε 20 συμμετοχές.

Τα γκολ του τελικού και το ρεκόρ

Φοβερό ξεκίνημα, με γκολ μόλις στα 14 δευτερόλεπτα και το 1-0 του Μπαερεντεσέα (1’). Ο μέσος της Σοσιεδάδ έγραψε ιστορία. Στα 123 χρόνια που έχει ισχύ ο θεσμός του Κυπέλλου Ισπανίας, αυτό ήταν το πιο γρήγορο γκολ που σημειώθηκε ποτέ.

Άλλες δύο φορές είχαν σημειωθεί γκολ σε τελικό στο 1ο λεπτό. Το 1930 στο Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης από τον Ουναμούνο των Βάσκων. Όπως και το 1952 από τον Μπαδένες της Βαλένθια στον τελικό με την Μπαρτσελόνα.

Η Ατλέτικο απάντησε άμεσα με τον Λούκμαν στο 19’. Ο Νιγηριανός έγραψε το 1-1 και έφερε το ματς στα ίσα. Άλλη μία μαεστρική κίνηση από τον Λούκμαν φέτος, απόδειξη του πόσο χρήσιμος είναι.

Με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ το 2-1 η Ρεάλ στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων του 1ου μέρους. Νέο προβάδισμα για τους Βάσκους, που πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια και φάνηκε να το διατηρούν μέχρι τέλους.

Λίγα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο επιθετικός μονόλογος της Ατλέτι φάνηκε να μην είχε αποτέλεσμα. Τελικά ήρθε η γκολάρα από τον Χούλιαν Άλβαρες στο 83’ να φέρει το ματς στα ίσα. Παρά τη μάχη με την Μπαρτσελόνα μεσοβδόμαδα, η αρμάδα του Τσόλο Σιμεόνε βρήκε λύσεις και με το 2-2 η Ατλέτικο οδήγησε το ματς στην παράταση.

Η διαδικασία των πέναλτι

Σέρλοτ (Α) Άστοχο

Σολέρ (Σ) 1-0

Άλβαρες (Α) Άστοχο

Όσκαρσον (Σ) Άστοχο

Γκονσάλες (Α) 1-1

Σούτσιτς (Σ) 2-1

Αλμάδα (Α) 2-2

Αϊχέν (Σ) 3-2

Μπαένα (Α) 3-3

Μαρίν (Σ) 4-3