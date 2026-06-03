Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται αυτές τις ημέρες, που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο ή τέταρτο πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ή ακόμα και πίσω από την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, δημιουργούν συνθήκες πίεσης για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – δεν είναι λίγα τα στελέχη που εκτιμούν πως οι συνθήκες θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες, αν οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενη κοινή κάθοδο με την ΕΛΑΣ σε δεύτερη πιθανή κάλπη δεν είχαν δημιουργήσει μια μεγαλύτερη εσωκομματική βαβούρα.

Κανείς, ωστόσο, δεν θέλει να δώσει συνέχεια, γνωρίζοντας πως σε αυτή την κρίσιμη καμπή η εικόνα φαγωμάρας θα δυσκόλευε την προσπάθεια – εν όψει και της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή το μεσημέρι, που ήταν να γίνει σήμερα, όμως στη Χαριλάου Τρικούπη επέλεξαν να αναβάλουν για λίγες μέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος δημοσκοπήσεων με τους νέους παίκτες μέσα, αλλά και μέχρι να έχουν αποφασιστεί οι νέες αρμοδιότητες που θα δοθούν στα στελέχη εν όψει των επόμενων εκλογών. Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν προγραμματικά, θεωρώντας πως έτσι θα αναδειχθεί και η ένδεια των υπολοίπων της αντιπολίτευσης, αλλά και με επίγνωση πως στην αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχουν στελέχη που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτόν τον ρόλο της αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Στα όργανα, βέβαια, όλα θα τεθούν επί τάπητος.

Αποστάσεις από τον Δούκα

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών δεν θέλουν μεν να ρίξουν λάδι στη φωτιά, όμως υπήρξαν σαφείς αποστάσεις από τα όσα δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. «Ο αγώνας μας έχει μονομέτωπα χαρακτηριστικά απέναντι στη ΝΔ (…) Η απόφαση της αυτόνομης καθόδου είναι απόφαση συνεδρίου», τόνισε (Open) ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, σημειώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί δυνητικά να συνεργαστεί μετεκλογικά με άλλα κόμματα με προγραμματική συνάφεια (πλην της ΝΔ), μόνο εφόσον έχει έρθει πρώτο στην κάλπη. «Δεν έχει κάποιο νόημα η διερεύνηση, αν κάποιος έχει ήδη προφτάσει να πει ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι», σχολίασε για τα όσα ειπώθηκαν από τη Θεώνη Κουφονικολάκου της ΕΛΑΣ. «Ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο που τοποθετείται και ο κ. Δούκας δεν είναι εξαίρεση στον κανόνα», σχολίασε, από τη δική του μεριά, ο συντονιστής του προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης στο Mega, επισημαίνοντας πως μετά τη διευκρινιστική δήλωση θεωρεί το θέμα Δούκα λήξαν. «Να επικεντρωθούμε στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη μάχη που θέλει. Οσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις τόσο δημιουργούμε προβλήματα» ανέφερε η Αννα Διαμαντοπούλου («Παραπολιτικά»), ξεκαθαρίζοντας πως «οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα».

Ζήτημα διαγραφής, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τέθηκε ποτέ από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Επιτελικά στελέχη του κόμματος θεωρούν πως και από την πλευρά της Αμαλίας επιχειρείται να δημιουργηθεί μια εικόνα διχογνωμίας ως προς την πολιτική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ – με αφορμή και μια σειρά δηλώσεων από τους εκπροσώπους της ΕΛΑΣ. «Φαίνεται ότι άλλα κόμματα συσπειρώνουν τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Πέτσας περιέγραψε την επιστροφή Τσίπρα ως “θείο δώρο”», επεσήμανε σχετικά ο Κώστας Τσουκαλάς (ΕΡΤ). «Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει το κόμμα που βρίσκεται απέναντί της να μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και από όσους την ψήφισαν. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να το επιτύχει», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας και το δίλημμα στο οποίο επενδύει η Χαριλάου Τρικούπη.