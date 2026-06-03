Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάτηκαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας λίγο μετά τις 10 το πρωί.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οι απαντήσεις από τα φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Αρχαία

Α1 . α

1. ΣΩΣΤΟ

2. ΛΑΘΟΣ

β. αὐτοῖς = τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι, τὰ έν τοῖς δεινοῖς, τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας, τὰ

περὶ τὰς ὀργάς

τούτων= τὰς ἐνεργείας

Β3.

1. Λάθος

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Σωστό

5. Λάθος

Β4.

Λέξη Συγγενής στο κείμενο

ρυπογόνος γίνεται / γινόμενον / ἐγίνοντο

ανάθεση νομοθέται / νομοθέτου

ένδεια ἔδει / δεῖ

ξέφρενος σώφρονες

διάστρεμμα ἀναστρέφεσθα

Γ1.

Ποιος, λοιπόν, θα τολμούσε, εφόσον έτσι είχε η κατάσταση, να επιχειρήσει τέτοιο πράγμα; Και νομίζω ότι είναι παράδοξο από τη μια εσείς, στους οποίους έχει ανατεθεί διαχρονικά από την πόλη να φροντίζετε για τα ιερά ελαιόδεντρα, ούτε να μου έχετε επιβάλει ποτέ έως τώρα χρηματικό πρόστιμο γιατί τάχα εργαζόμουν παράνομα (:για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα), ούτε να με έχετε παραπέμψει στο δικαστήριο γιατί έκοψα (κάποιο ελαιόδεντρο), από την άλλη αυτός, που ούτε τυχαίνει να καλλιεργεί κάπου κοντά ούτε έχει οριστεί υπεύθυνος ούτε βρίσκεται σε ηλικία ώστε να γνωρίζει για τέτοια ζητήματα, να με καταγγείλει ότι έκοψα ιερό ελαιόδεντρο.

Γ2.

Στο παρατιθέμενο απόσπασμα, ο ομιλητής προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του χρησιμοποιώντας αρχικά ένα πολιτικής φύσεως επιχείρημα, το οποίο αναδεικνύει την ηθική του ακεραιότητα. Συγκρίνει την περίοδο της Δημοκρατίας με εκείνη της Τυραννίας των Τριάκοντα. Υποστηρίζει ότι, αν ήταν επιρρεπής προς την παρανομία και την ασέβεια, θα είχε δράσει κατά την εποχή των Τριάκοντα, όταν υπήρχε πλήρης ανομία και οι πιθανότητες να τιμωρηθεί ήταν μηδαμινές. Από τη στιγμή που δεν εκδήλωσε τέτοια συμπεριφορά σε μια περίοδο που ευνοούσε τη παραβατική συμπεριφορά, είναι παράλογο να κατηγορείται ότι παρανομεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, σε δημοκρατικό καθεστώς («πότερον ἦν μοι κρεῖττον λαθόντι παρανομεῖν ἐπὶ τῆς δημοκρατίας ἢ ἐπὶ τῶν τριάκοντα;»).

Στη συνέχεια, επικαλούμενος τη κοινή λογική, καταδεικνύει πόσο παράλογη θα ήταν η επιλογή του συγκεκριμένου κτήματος για τη διάπραξη ενός τέτοιου αδικήματος, τη στιγμή που ο χώρος δεν

περιελάμβανε κανένα άλλο δέντρο, παρά μόνο, όπως ισχυρίζεται ο κατήγορος, έναν κορμό (σηκό) ιερής ελιάς. Επιπλέον, το κτήμα βρισκόταν δίπλα σε δημόσιο δρόμο, σε κατοικημένη περιοχή και ήταν ορατό από παντού («ἐν ᾧ δένδρον μὲν οὐδὲ ἕν ἐστι, μιᾶς δὲ ἐλάας σηκός, ὡς οὗτός φησιν, ἦν, κυκλόθεν δὲ ὁδὸς περιέχει, ἀμφοτέρωθεν δὲ γείτονες περιοικοῦσιν, ἄερκτον δὲ καὶ πανταχόθεν κάτοπτόν ἐστιν;»). Εάν κάποιος ήθελε να υφαπάρξει ή να καταστρέψει ιερά ελαιόδεντρα, θα επέλεγε ένα πυκνόφυτο κτήμα με πολλές ελιές, όπου η απουσία μίας από αυτές δεν θα γινόταν αντιληπτή.

Τέλος, επικαλείται το παράδοξο του πράγματος, να του επιβάλουν δηλαδή χρηματικό πρόστιμό τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ δεν το είχαν πραξεί ποτέ έως τότε για τη διαχείριση του συγκεκριμένου χώρου, ούτε τον παρέπεμψαν στο δικαστήριο για ανάλογο ζήτημα ή επειδή απομάκρυνε, υποτίθεται, ιερό ελαιόδεντρο («Δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι ὑμᾶς μέν, οἷς ὑπὸ τῆς πόλεως τὸν ἅπαντα χρόνον προστέτακται τῶν μοριῶν ἐλαῶν ἐπιμέλεσθαι, μήθ᾽ ὡς ἐπεργαζόμενον πώποτε ζημιῶσαί ‹με› μήθ᾽ ὡς ἀφανίσαντα εἰς κίνδυνον καταστῆσαι, τοῦτον δ᾽ ὃς οὔτε γεωργῶν ἐγγὺς τυγχάνει οὔτ᾽ ἐπιμελητὴς ᾑρημένος οὔθ᾽ ἡλικίαν ἔχων εἰδέναι περὶ τῶν τοιούτων, ἀπογράψαι με ἐκ τῆς γῆς μοριὰν ἀφανίζειν.).

Γ3α.

τοῦτον → τούτους

ὃς → οἵ

γεωργῶν → γεωργοῦντες

τυγχάνει → τυγχάνουσι(ν)

ἐπιμελητὴς → ἐπιμεληταί

ᾑρημένος → ᾑρημένοι

Γ3β.

διαβεβλημένος → β΄ εν. προστακτικής παθ. αορίστου: διαβλήθητι

ἀφανίζειν → απαρέμφατο μέλλοντα: ἀφανιεῑν

φησιν → ευκτική ενεστώτα (γ΄ εν.): φαίη

περιοικοῦσι → οριστική παρατατικού (γ΄ πληθ.): περιᾠκουν

Γ4α.

• οὔσης: επιρρηματική χρονική μετοχή, γενική απόλυτη, λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός

προσδιορισμός του χρόνου, δηλώνοντας πράξη σύγχρονη.

• ἀδικεῖν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απρόσωπου ρ

. ἐξῆν.

• ἐμαυτῷ: δοτική αντικειμενική στο

κακονούστατος (ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός).

• ὡς ἀφανίσαντα: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή υποκειμενικής αιτιολογίας, συνημμένη στο

εννοούμενο «με», λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.

• ἐπιμελητής: κατηγορούμενο στο υποκείμενο ὅς, μέσω της μετοχής ᾑρημένος, που προέρχεται από

ρήμα εκλογής.

Γ4β.

Υπόθεση: «εἰ μὴ … κακονούστατος ἦν» (εἰ + οριστ. παρατατικού). Απόδοση: «πῶς ἂν …

ἐπεχείρησα» (δυνητική οριστική).

Είδος: δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού.

Μετατροπή στο προσδοκώμενο (ἐάν + υποτακτική / οριστ. μέλλοντα):

«Πῶς δ’, ἐὰν μὴ πάντων ἀνθρώπων ἐμαυτῷ κακονούστατος ὦ, … τὴν μορίαν ἐπιχειρήσω ἀφανίζειν τοῦ

χωρίου;».

Μαθηματικά

ΘΕΜΑ Α

Α1. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΛ 133

Α2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΛ 51

Α3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΛ 185

Α4. Λ Σ Σ Σ Λ

ΘΕΜΑ Β

B1. Έχουμε:

𝛢ℎ = {𝑥 ∈ 𝐴𝑔 𝜅𝛼𝜄 𝑔(𝑥) ∈ 𝐴𝑓}

𝐴ℎ = {𝑥 ∈ [2, +∞) 𝜅𝛼𝜄 √𝑥 − 2 + 1 > 1 }

𝐴ℎ = {𝑥 ∈ [2, +∞) 𝜅𝛼𝜄 √𝑥 − 2 > 0}

𝐴ℎ = {𝑥 ∈ [2, +∞) 𝜅𝛼𝜄 𝑥 − 2 > 0}

𝛢ℎ = {𝑥 ∈ [2, +∞) 𝜅𝛼𝜄 𝑥 > 2} = (2, +∞)

Με τύπο : ℎ(𝑥) = (𝑓°𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) = 2𝑙𝑛(√𝑥 − 2 + 1 − 1)

ℎ(𝑥) = 2𝑙𝑛(√𝑥 − 2) = 𝑙𝑛(√𝑥 − 2)2 = 𝑙𝑛(𝑥 − 2) , με x> 2.

Β2.

Η h είναι παραγωγίσιμη στο (2, +∞) με

h′(x) = 1 / (x − 2) · (x − 2)′ = 1 / (x − 2) > 0 , x > 2

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο (2, +∞).

Άρα η h είναι «1-1», οπότε η h αντιστρέφεται.

Dh⁻¹ = h((2, +∞))

A = (2, +∞) → (h αύξουσα & συνεχής) h((2, +∞)) = ( limx→2⁺ h(x) , limx→+∞ h(x) ) = (−∞, +∞), γιατί:

Αριστερό άκρο:

x − 2 = t > 0

t0 = limx→2⁺ (x − 2) = 0

limx→2⁺ h(x) = limt→0⁺ (ln t) = −∞

Δεξιό άκρο:

x − 2 = t

t0 = limx→+∞ (x − 2) = +∞

limx→+∞ h(x) = limt→+∞ (ln t) = +∞

Εύρεση τύπου της αντίστροφης :

h(x) = y ⇔ ln(x − 2) = y ⇔ x − 2 = ey ⇔ x = ey + 2

⇒ h−1(y) = ey + 2

Άρα h−1(x) = ex + 2 , x ∈ ℝ

limx→2⁺ [ ln(x − 2) · 2ln(x − 1) / (x − 2) ] = −∞

x − 2 = t ⇒ x − 1 = t + 1

t0 = limx→2 (x − 2) = 0

limt→0 ln(t + 1) / t 0/0 (D.L.H.) limt→0 1 / (t + 1) = 1

limx→2 ln(x − 2) = limt→0 (ln t) = −∞

Επομένως: limx→2⁺ [ ln(x − 2) · 2ln(x − 1) / (x − 2) ] = (−∞) · 2 = −∞

Β3.

limx→2⁺ [ ln(x − 2) · 2ln(x − 1) / (x − 2) ] = −∞

x − 2 = t ⇒ x − 1 = t + 1

t0 = limx→2 (x − 2) = 0

limt→0 ln(t + 1) / t 0/0 (D.L.H.) limt→0 1 / (t + 1) = 1

limx→2 ln(x − 2) = limt→0 (ln t) = −∞

Επομένως: limx→2⁺ [ ln(x − 2) · 2ln(x − 1) / (x − 2) ] = (−∞) · 2 = −∞

Βιολογία

ΕΜΑ Α

A1.γ Α2.γ. Α3.β Α4.γ Α5.δ

ΘΕΜΑ Β

Β1. 1-β 2-γ 3-β 4-β 5-α 6-γ

Β2. Ορισμοί

Γενετικός κώδικας – ‘’ η αλληλουχία των βάσεων…..γενετικός κώδικας’’ .σελ 38 β τομος

Νουκλεόσωμα-‘’ Στο ηλεκτρονικό…..ιστονών’’, σελ 22, βτομος

Χαρτογράφηση – Εντοπισμός θέσης των γονιδίων στα χρωμοσώματα (σελ 12 και 129 β τομος)

Β3. Οι μηχανισμοί της μείωσης που είναι,

-επιχιασμός

– ανεξάρτητος συνδυασμός χρωμοσωμάτων

Επιπλέον μηχανισμοί

-μεταλλάξεις

-ελεύθερος συνδυασμός γαμετών κατά την γονιμοποίηση

+ σελ 145, α τομος ,’’ το γεγονος αυτό….γνωρισμάτων ‘’

Β4. ‘’ οι χλωροπλάστες……καρπούς’’, σελ 65, α τομος

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Αρχικά, μετράμε την αναλογία θηλυκών/αρσενικών ατόμων της F2.

Θηλυκά: 63+21=84

Αρσενικά: 32+31+10+11=84

Η αναλογία είναι 1:1 επομένως δεν υπάρχει κάποιο φυλοσύνδετο θνησιγόνο αλληλόμορφο. Παρατηρούμε ότι στα θηλυκά και στα αρσενικά υπάρχει διαφορά στην αναλογία φαινοτύπων, και

επομένως ένα από τα δύο αλληλόμορφα είναι φυλοσύνδετο. Καθορισμός φύλου: Όπως στον άνθρωπο, επομένως θηλυκά = ΧΧ, αρσενικά = ΧΥ. Παρατηρούμε επίσης ότι στα θηλυκά έχουμε μόνο πορτοκαλί και κίτρινα. Αυτό σημαίνει ότι το γονίδιο για το κίτρινο χρώμα εκφράζεται εξίσου και στα δύο φύλα, και επομένως είναι αυτοσωμικό. Αντίθετα, το γονίδιο για το κόκκινο χρώμα εμφανίζει φυλοσύνδετο τρόπο κληρονόμησης

Συμβολίζουμε τα αλληλόμορφα:

ΧΑ = παραγωγή ενζύμου Ε1 -> κόκκινο χρώμα

Χα = μη παραγωγή ενζύμου Ε1

Β = παραγωγή ενζύμου Ε2 -> κίτρινο χρώμα

Β = μη παραγωγή ενζύμου Ε2

Γ2. Μελετώντας την πατρική γενιά και την F1: Στην πατρική γενιά τα πτηνά είναι αμιγή, επομένως είναι

ομόζυγα, δηλαδή φέρουν δύο όμοια αλληλόμορφα για τη γενετική θέση.

Πατρική γενιά:

Θηλυκά: Κίτρινο πτέρωμα -> Ε2 και όχι Ε1. -> ΧαΧαΒΒ

Γαμέτες: ΧαΒ

Αρσενικά: Κόκκινο πτέρωμα -> Ε1 και όχι Ε2 -> ΧΑ Υββ

Γαμέτες: ΧΑβ, Υβ

F1 γενιά:

Θηλυκά: ΧΑΧαΒβ

Αρσενικά: ΧαΥΒβ

Γ3. Η ασθένεια κληρονομείται με φυλοσύνδετο τρόπο, επομένως: Έστω ΧΑ το φυσιολογικό αλληλόμορφο και Χα το αλληλόμορφο που ευθύνεται για την ασθένεια

Άτομα που πάσχουν: ΧαΥ, ΧαΧα

Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο:

1. Το άτομο ΙΙ4 είναι άρρεν και υγιής, επομένως φαίνεται να έχει γονότυπο ΧΑΥ. Παρόλα αυτά, η μητέρα του Ι2 πάσχει, άρα έχει γονότυπο ΧαΧα. Θα έπρεπε υποχρεωτικά να κληρονομήσει το Χα από τη μητέρα του, επομένως έχει μη αναμενόμενο φαινότυπο.

2. Το άτομο ΙΙΙ1 είναι θηλυκό και πάσχει, επομένως φαίνεται να έχει γονότυπο χωρίς ΧΑ. Όμως ο πατέρας της ΙΙ3 είναι υγιής, θα έχει γονότυπο ΧΑΥ, και επομένως θα έπρεπε να κληρονομήσει από αυτόν το ΧΑ, άρα έχει μη αναμενόμενο φαινότυπο.

Γ4. Από τα δεδομένα του πίνακα:

ΙΙ4: Ο ανιχνευτής Α υβριδοποιεί 2 φορές, επομένως το άτομο έχει 2 Χ φυλετικά χρωμοσώματα. Ο ανιχνευτής Β υβριδοποιεί 2 φορές στα μεταφασικά χρωμοσώματα, επομένως εντοπίζει 2 αντίγραφα του υπολειπόμενου αλληλομόρφου -> Άτομο ετερόζυγο. Άρα γονότυπος ΧΑΧαΥ

ΙΙΙ1: Ο ανιχνευτής Α υβριδοποιεί 2 φορές, επομένως το άτομο έχει 2 Χ φυλετικά χρωμοσώματα. Ο ανιχνευτής Β υβριδοποιεί 2 φορές, επομένως μία μόνο φορά το υπολειπόμενο αλληλόμορφο. Επειδή όμως πάσχει, δεν υπάρχει το επικρατές. Άρα γονότυπος ΧαΧ-.

Γ5.

Για τον ΙΙ4: ΧΑΧαΥ

Αυτό προκύπτει από γονιμοποίηση σπερματοζωαρίου με ΧΑΥ, το οποίο προκύπτει από μη διαχωρισμό των ομολόγων χρωμοσωμάτων κατά την 1η μειωτική διαίρεση, με φυσιολογικό ωάριο Χα.

Για την ΙΙΙ1: ΧαΧ-

Έλλειψη τμήματος χρωμοσώματος στο χρωμόσωμα Χ.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

α. Ι: 3’

ΙΙ: 5’

β. Η αλυσίδα Ι είναι η κωδική για το γονίδιο Α

Η αλυσίδα ΙΙ είναι η κωδική για το γονίδιο Β.

γ. Το γονίδιο Β είναι το ασυνεχές.

Δ2.

Μετά από αναστροφή προκύπτει το παρακάτω.

CCGGCTGCAG ATGTTTCTAAAAGGGGTTCATTAA CGAATTCCCGGG

GGCCGACGTC TACAAAGATTTTCCCCAAGTAATT GCTTAAGGGCC

Τα γονίδιο Α θα εκφράζεται πάντα. Ενώ το γονίδιο Β δεν θα εκφράζεται, διότι λείπει ο μεταγραφικός παράγοντας υπεύθυνος για την έκφραση του. Δ3.

Θα χρησιμοποιήσουμε την π.ε. Ι και ΙΙ που κόβουν εκατέρωθεν του γονιδίου και μέσα στο πλασμίδιο, με αποτέλεσμα να εισαχθεί το γονίδιο με τον σωστό προσανατολισμό για την έκφραση του. Αν κόψουμε με την π.ε. ΙΙΙ θα εισαχθεί, αλλά δεν θα αναπτύσονται μετά οι βακτηριακοί κλώνοι παρουσία αμπικιλίνης

Δ4. Το πεπτίδιο προκύπτει με μετάφραση και του εσωνίου, καθώς τα βακτήρια δεν διαθέτουν μηχανισμούς ωρίμανσης.

Προκύπτουν έτσι δύο επιπλέον αμινοξέα, δηλαδή κατασκευάζεται ένα επταπεπτίδιο. Άρα το πεπτίδιο δεν θα είναι λειτουργικό

Γύρω από τον θεματικό άξονα της Δικαιοσύνης, τα θέματα των Αρχαίων

Με αναμενόμενο στυλ ερωτήσεων, μικρές «παγίδες» και διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο που κινήθηκαν γύρω από την έννοια της Δικαιοσύνης, ήταν τα θέματα που κλήθηκαν να επεξεργαστούν οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν σε ένα απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη (Β 1.5-8, 1103b2-25), που πραγματεύεται τις έννοιες της ηθικής αρετής και της ηθικής πράξης (διδαγμένο κείμενο) και στην «Περί του σηκού απολογία» του Λυσία (7.27-29) (αδίδακτο). Το παράλληλο κείμενο στο οποίο εξετάστηκαν ήταν ένα απόσπασμα από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα τον ρόλο της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Καλαματιανός, φιλόλογος, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, «είναι καλό το ότι κινούνται στον ίδιο θεματικό άξονα τα δύο κείμενα, το διδαγμένο και το αδίδακτο, καθώς τα παιδιά θα έχουν στο μυαλό τους μία νοηματική συνέχεια». Όπως εκτίμησε, «θα τους δυσκολέψει το παράλληλο κείμενο και οι ερωτήσεις γραμματικής στο αδίδακτο», ωστόσο, σημείωσε ότι «οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι θα γράψουν καλά».

Ιδιαίτερα για το διδαγμένο κείμενο, ο κ. Καλαματιανός ανέφερε ότι στο στυλ ερωτήσεων που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι ήταν «αναμενόμενο», ωστόσο για την ερμηνευτική ερώτηση, το θέμα Β1, επεσήμανε ότι ίσως να δυσκολευτούν καθώς «τα σχόλια του βιβλίου πάνω σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι πάρα πολλά και θα έπρεπε να έχουν πληροφορίες και από υπόλοιπες πηγές για να απαντήσουν ολοκληρωμένα».

Όσον αφορά στο παράλληλο κείμενο, σημείωσε ότι «θα τους δυσκολέψει αρκετά» και ότι «θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς θα συνδυάσουν το συγκεκριμένο απόσπασμα που τους έχει δοθεί με όλα τα στοιχεία του παράλληλου κειμένου».

Απαιτητικά σε ύφος και ένταση τα θέματα των Μαθηματικών

Εννοιολογική και ευέλικτη σκέψη, μαθηματική συγκρότηση, αναλυτική και συνθετική σκέψη, ήταν τα βασικά εφόδια που θα έπρεπε να κατέχουν οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, που εξετάστηκαν σήμερα στα Μαθηματικά.

«Τα θέματα ήταν αρκετά απαιτητικά στο ύφος και στην ένταση των θεμάτων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Για έναν μέσο μαθητή ήταν πολύ δύσκολα, καθώς χρειαζόταν εννοιολογική και ευέλικτη σκέψη», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θεοφάνης Χανής, μαθηματικός, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Όπως σημείωσε, τα θέματα Α και Β ήταν διαχειρίσιμα από τους περισσότερους υποψηφίους, αν και για τους μέτριους μαθητές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και αυτά απαιτητικά.

Τα θέματα Γ και Δ, σύμφωνα με τον κ. Χανή ήταν αρκετά απαιτητικά, καθώς «ξεπερνούσαν την απλή αναπαραγωγή τεχνικών» και οι μαθητές «θα έπρεπε να έχουν ισχυρή μαθηματική συγκρότηση, αναλυτική και συνθετική σκέψη ώστε να τα αντιμετωπίσουν». Ιδιαίτερα, εκτίμησε ότι το Δ3 και Δ4 θα δυσκολέψουν και τους πιο καλά προετοιμασμένους μαθητές. Επιπλέον, όπως υπογράμμισε η λύση του θέματος Δ απαιτούσε πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί.

Αυξημένος βαθμός δυσκολίας και στα θέματα της Βιολογίας

Με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, που φάνηκε ήδη από το θέμα Α, ήταν τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, που εξετάστηκαν σήμερα στη Βιολογία.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γρηγόρης Βανδώρος, βιολόγος, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, το θέμα Α απαιτούσε αναλυτική σκέψη και «ξέφυγε» από τις τυποποιημένες ασκήσεις και το θέμα Β ήταν θεωρία «για τους καλά διαβασμένους μαθητές, αλλά μόνο μία ακριβής διατύπωση θα τους αποφέρει το σύνολο των μονάδων». Το θέμα Γ απαιτούσε «βαθιά κατανόηση πολύπλοκων βιολογικών εννοιών, φαινομένων και διεργασιών, ώστε να υπάρξει στοχευμένη απάντηση» και το θέμα Δ απαιτούνταν «ιδιαίτερη κριτική σκέψη και συνδυαστική ικανότητα», καθώς η απλή αποστήθιση ήταν απαραίτητη, αλλά όχι ικανή για να λυθεί η άσκηση.

«Τα τελευταία έτη παρατηρούμε έναν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας στα θέματα, όπου οι μαθητές καλούνται να είναι προετοιμασμένοι σε εξαιρετικό βαθμό και να έχουν κατανοήσει τις αρχές, τα φαινόμενα, τις διαδικασίες και τον τρόπο που λειτουργεί το κύτταρο σε μοριακό και βιοχημικό επίπεδο και απαιτούν από τους υποψηφίους μεθοδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εργατικότητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το επίπεδο, προσήλωση στον στόχο τους και ψυχραιμία καθώς για να πιάσει κάποιος το άριστα το τρίωρο αρκεί οριακά», κατέληξε ο κ. Βανδώρος.

Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ αύριο, Πέμπτη

Συνέχεια και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, με μαθήματα ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.