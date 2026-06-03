Η Μαρία Μονσεράτ Αλβαράδο αναλαμβάνει επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του Βατικανού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αγίας Έδρας. Η απόφαση του Πάπα Λέοντα σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια λαϊκή γυναίκα τοποθετείται σε κορυφαίο διοικητικό αξίωμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η Αλβαράδο, πρόεδρος του αμερικανικού καθολικού δικτύου EWTN News, θα ηγηθεί της ισχυρής υπηρεσίας επικοινωνίας του Βατικανού. Το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε το 2015 από τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο και εποπτεύει τον ιστότοπο ειδήσεων του Βατικανού, το ραδιόφωνο, την εφημερίδα, το γραφείο Τύπου, τον εκδοτικό οίκο και τη φιλμοθήκη.

Γεννημένη στην Πόλη του Μεξικού και πολιτογραφημένη Αμερικανίδα από το 2008, η Αλβαράδο θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου, διαδεχόμενη τον Πάολο Ρουφίνι, ο οποίος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Βατικανού.

Σύμφωνα με το Vatican News, πρόκειται για «την πρώτη μη θρησκευόμενη γυναίκα που διορίζεται ως προϊστάμενη ενός δικαστηρίου της Αγίας Έδρας». Σε δήλωσή της, η ίδια ανέφερε ότι ο διορισμός της ήταν «απρόσμενος», αλλά τον αποδέχθηκε «με ειλικρινή επιθυμία να υπηρετήσει τον Άγιο Πατέρα στην αρχή του ποντιφικάτου του».

Η Αλβαράδο εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον Ρουφίνι για την ηγεσία του τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε ότι προσβλέπει στη συνέχιση του έργου του. Όπως είπε, στόχος της είναι η ενίσχυση του δικαστηρίου ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί την Εκκλησία «στη Ρώμη και παντού, μεταδίδοντας τον Χριστό στον κόσμο».

Η συνέχεια της πολιτικής ενίσχυσης των γυναικών

Ο διορισμός θεωρείται ένδειξη ότι ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Πάπας γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες που εξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους, συνεχίζει την πορεία που χάραξε ο Φραγκίσκος. Κατά τη διάρκεια της 12ετούς παποσύνης του, ο Φραγκίσκος ενίσχυσε τον ρόλο των γυναικών στο Βατικανό, τοποθετώντας αρκετές λαϊκές γυναίκες σε ανώτερες θέσεις.

Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Φραγκίσκος είχε διορίσει δύο μοναχές, τη Ραφαέλα Πετρίνι και τη Σιμόνα Μπραμπίλα, σε υψηλές θέσεις, ενώ είχε καταδικάσει τη «σωβινιστική νοοτροπία» μέσα στην Εκκλησία. Παράλληλα, εκσυγχρόνισε την επικοινωνιακή πολιτική του Βατικανού, καθιστώντας τη γλώσσα του πιο άμεση και προσιτή.

Οι προθέσεις του Πάπα Λέοντα

Ο Λέων έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συνεχίσει τις αλλαγές αυτές, καλώντας τους καρδινάλιους σε συνάντηση στο Βατικανό στα τέλη Ιουνίου, προκειμένου να «επανεκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της εκκλησιαστικής επικοινωνίας από μια πιο ιεραποστολική σκοπιά».

Σε επιστολή του προς τους καρδινάλιους, ο Πάπας σημείωσε: «Ακόμη κι όταν η Εκκλησία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, καλείται να ζει με θαρραλέα εμπιστοσύνη, ως μικρό ποίμνιο που μεταφέρει ελπίδα σε όλους, γνωρίζοντας ότι σκοπός της αποστολής της δεν είναι η επιβίωσή της, αλλά η μετάδοση της αγάπης με την οποία ο Θεός αγαπά τον κόσμο».

Η διαδρομή της Μαρίας Μονσεράτ Αλβαράδο

Η Αλβαράδο εντάχθηκε στο EWTN ως παρουσιάστρια ειδήσεων και από το 2023 κατέχει τη θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου. Το δίκτυο είχε δεχθεί κριτική από τον Φραγκίσκο για ορισμένα προγράμματά του που σχολίαζαν επικριτικά πλευρές του ποντιφικάτου του.