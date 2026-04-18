Ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Αγκόλα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Αφρική.

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ποντίφικας, επισημαίνοντας πως οι ομιλίες που εκφωνεί στην αφρικανική ήπειρο είχαν γραφτεί αρκετό καιρό πριν από τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το πρόσωπό του και το μήνυμα ειρήνης που προωθεί.

«Οι ομιλίες που διαβάζω εδώ στην Αφρική, σε πολλές περιπτώσεις γράφτηκαν πριν δυο εβδομάδες, πολύ πριν ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάσει το πρόσωπό μου και το μήνυμα ειρήνης το οποίο προωθώ. Κι όμως, κάποιοι τις ερμήνευσαν σαν να ήθελα να μπω σε νέα αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, κάτι που δεν με ενδιαφέρει», προσέθεσε ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄.

Αναφερόμενος στην αποστολή της Εκκλησίας, ο πάπας Πρέβοστ υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε την πορεία μας, συνεχίζουμε να κηρύττουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, για την προαγωγή της αδελφοσύνης».

Πριν αναχωρήσει από το Καμερούν για την Αγκόλα, κατά τη λειτουργία που τέλεσε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Γιαουντέ, ο Λέων ο ΙΔ΄ τόνισε με έμφαση πως «η Εκκλησία, συνάντησε τόσες φορές, κατά την πλοήγησή της ανά τους αιώνες, θύελλες και αντίθετους ανέμους».

«Είναι αυτό που νιώθουμε όταν νομίζουμε ότι βυθιζόμαστε, ότι μας υπερνικούν αντίθετες δυνάμεις, όταν όλα μας φαίνονται σκοτεινά και αισθανόμαστε μόνοι και αδύναμοι. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα, ισχυρότερος από κάθε δύναμη του κακού», κατέληξε ο ποντίφικας.