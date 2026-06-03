Ο Τζαμπάρι Μπράουν, ο 20χρονος πιλότος από την Τζαμάικα που έγινε παγκοσμίως γνωστός αφού κέρδισε ένα ιδιωτικό τζετ αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε διαγωνισμό του MrBeast, συνελήφθη στην Παραγουάη στο πλαίσιο επιχείρησης κατά των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Εθνική Γραμματεία Κατά των Ναρκωτικών της Παραγουάης (SENAD), ο Μπράουν ήταν μεταξύ τεσσάρων Αμερικανών που κρατήθηκαν μετά τον εντοπισμό 261,6 κιλών κάνναβης υψηλής περιεκτικότητας σε THC, αξίας περίπου 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων, σε ιδιωτικό αεροσκάφος που είχε φτάσει από το Μαϊάμι.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός της SENAD, Χαλίλ Ρασίντ, διευκρίνισε ότι ο Μπράουν αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η εισαγγελία έκρινε ότι δεν είχε καμία απολύτως ανάμειξη στην υπόθεση. Ο νεαρός πιλότος φέρεται να εκτελούσε χρέη συγκυβερνήτη.

Σε αντίθεση με τον Μπράουν, οι άλλοι τρεις συλληφθέντες, η 39χρονη Μαρισόλ Ρίβας, ο 42χρονος Τρόι Άντονι Βάσκεζ και ο 58χρονος Ντέιβιντ Τόμας Γουάις, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών. Ο βασικός πιλότος, ένας Εσθονός ονόματι Κέιθ Σίλατς, είχε ήδη εγκαταλείψει τη χώρα με εμπορική πτήση πριν από τον έλεγχο, και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Η SENAD χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «νέο πλήγμα κατά της ναρκεμπορίας», στο πλαίσιο του Προγράμματος Hummingbird. Το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών, σημειώνεται ότι δεν ήταν εκείνο που είχε κερδίσει ο Μπράουν στον διάσημο διαγωνισμό του MrBeast.