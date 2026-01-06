Ο Ισπανός youtuber Sergio Jimenez πέθανε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε κλειστή διαδικτυακή ομάδα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δεχόταν δωρεές για να πίνει ουίσκι και να καταναλώνει ναρκωτικά σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια περίπου τριών ωρών, φέρεται να κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κοκαΐνης, συμμετέχοντας σε «pay-per-view challenges».

Η μάνα του και οι viewers νόμιζαν πως είχε αποκοιμηθεί

Η μητέρα του, Τερέσα, περιέγραψε πως λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα είδε την πόρτα του δωματίου του ανοιχτή, χωρίς να λαμβάνει απάντηση στις φωνές της: «Τον έβλεπα γονατιστό στο κρεβάτι, σαν να προσευχόταν». Όταν μπήκαν στο δωμάτιο, το live ήταν ακόμη ανοιχτό και ακούγονταν φωνές θεατών που ρωτούσαν αν είχε αποκοιμηθεί.

Σύμφωνα με τον αδελφό του, δίπλα στο άψυχο σώμα του υπήρχε ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι ουίσκι, αρκετά ενεργειακά ποτά, αλλά και ποσότητα κοκαΐνης πάνω σε πιάτο. Το ασθενοφόρο δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως.