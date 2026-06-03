Ένας δύτης σώθηκε από θαύμα στη Νότια Αφρική, όταν μια τεράστια φάλαινα Bryde παραλίγο να τον καταπιεί ολόκληρο την ώρα που κυνηγούσε ψάρια.

Δύο δύτες κατέγραφαν με κάμερα ένα κοπάδι σαρδελών στα ανοικτά των ακτών, όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν οι μόνοι κυνηγοί. Στο εντυπωσιακό βίντεο, ο ένας φαίνεται να κολυμπά στο πλάι τη στιγμή που η φάλαινα αναδύεται, ανοίγοντας το τεράστιο στόμα της λίγα εκατοστά μακριά του.

Παρά τον άμεσο κίνδυνο, ο δύτης διατήρησε την ψυχραιμία του και συνέχισε να κολυμπά χωρίς να τραυματιστεί, αν και βρέθηκε κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από τον θάνατο.

Η φάλαινα Bryde μπορεί να φτάσει τα 14 μέτρα μήκος και να ζυγίζει έως 50 τόνους. Το εντυπωσιακό αυτό θαλάσσιο θηλαστικό δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς τρέφεται με μικρά ψάρια και πλαγκτόν, τα οποία παγιδεύει στο στόμα του κινώντας το σώμα του με μεγάλη ταχύτητα.

Ωστόσο, η υπερβολική προσέγγιση ενέχει κινδύνους, καθώς κάποιος μπορεί να παρασυρθεί ή να χτυπηθεί από την κίνηση του ζώου. Οι ειδικοί προτείνουν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 91 μέτρων από τις φάλαινες, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από μικρά.

Παρόμοιο περιστατικό στη Χιλή

Πέρυσι, ένας καγιάκερ αποκάλυψε ότι παραλίγο να καταποθεί από φάλαινα καμπούρα στα νότια της Χιλής. Ο Άντριαν Σιμάνκας έκανε κουπί κοντά στην πόλη Πούντα Αρένας της Παταγονίας, όταν το τεράστιο θηλαστικό αναδύθηκε ξαφνικά και προσπάθησε να καταπιεί εκείνον και το καγιάκ του.

Λίγο αργότερα, ο Σιμάνκας αναδύθηκε στην επιφάνεια, ενώ η φάλαινα επανεμφανίστηκε. «Νόμιζα ότι με είχε καταπιεί!» δήλωσε συγκλονισμένος. «Νόμιζα ότι με είχε ήδη φάει και καταπιεί. Αλλά μετά κατάλαβα ότι ίσως ήταν φάλαινα δολοφόνος», πρόσθεσε, περιγράφοντας τον αιφνιδιασμό του.

Το περιστατικό κατέγραψε σε βίντεο ο πατέρας του, Ντελ Σιμάνκας, ο οποίος ακούγεται να φωνάζει «Χαλάρωσε! Χαλάρωσε!» καθώς παρακολουθούσε έντρομος τη σκηνή. «Όταν γύρισα, δεν έβλεπα τον Άντριαν ούτε το καγιάκ. Πανικοβλήθηκα», είπε. «Μετά τον είδα να ανεβαίνει στην επιφάνεια και λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η φάλαινα».

Ο Σιμάνκας θυμάται ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, ηλικίας 12 και 15 ετών. «Ξαφνικά, αναδύθηκε στην επιφάνεια, άρχισε να κουνά το κεφάλι του και με πέταξε στον αέρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι ζωντανός για να το αφηγηθώ», ανέφερε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα παγωμένα νερά των Στενών του Μαγγελάνου, μήκους περίπου 560 χιλιομέτρων, που αποτελούν το σημαντικότερο φυσικό πέρασμα μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού Ωκεανού.