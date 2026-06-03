Παίκτης της Νάπολι με κάθε επισημότητα παραμένει ο Ράσμους Χόιλουντ, ολοκλήρωσαν τη συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την οριστική απόκτησή του.

Ο Δανός επιθετικός είχε μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ» το καλοκαίρι του 2023 ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η παρουσία του στην Premier League δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς δυσκολεύτηκε να βρει σταθερότητα και να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των «κόκκινων διαβόλων».

Η ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ

«Ολοκληρώθηκε η οριστική μεταγραφή του Ράσμους Χόιλουντ στη Νάπολι. Όλοι στον σύλλογο θα ήθελαν να ευχηθούν στον Ράσμους κάθε επιτυχία για το μέλλον».

Rasmus Hojlund has joined Napoli on a permanent transfer. Everyone at the club would like to wish Rasmus all the very best for the future ✊ — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2026

Η μετακίνησή του στη Νάπολι με τη μορφή δανεισμού αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα του. Ο 22χρονος φορ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας 16 γκολ και οκτώ ασίστ σε 44 συμμετοχές, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της ομάδας.

Οι εμφανίσεις του έπεισαν τους «παρτενοπέι» να προχωρήσουν στην αγορά των δικαιωμάτων του, με τη Νάπολι να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής και να επενδύει μακροπρόθεσμα στον Δανό επιθετικό.