Ενώ κάποιοι πιστεύουν, πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αποτελεί «ιό» για τους ποδοσφαιριστές της, τα στοιχεία αποδεικνύουν το αντίθετο. Οι εμφανίσεις του Ράσμους Χόιλουντ από τότε που έφυγε από τους «κόκκινους διαβόλους», αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα.

Ο Χόιλουντ στο Μάντσεστερ

Ο Χόιλουντ μετακόμισε στο Μάντσεστερ το 2023 με πολλές προσδοκίες. Στη Serie A, ο Δανός έδειξε δείγματα της κλάσης του με την Αταλάντα. Στην πραγματικότητα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε αρκετά για να «τραβήξει» την σκανδάλη, για μια μεταγραφή 77,8 εκατομμυρίων ευρώ για τον επιθετικό. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση, όσον αφορά την επίθεση, όταν έφτασε ο Χόιλουντ.

Είχαν επιλέξει να μην κάνουν μόνιμη τη μεταγραφή του Βάουτ Βέγκχορστ μετά τη λήξη του δανεισμού του, με αποτέλεσμα να μην έχουν επιλογές στην επίθεση. Με την εμπειρία του ως μοναδικός επιθετικός, ο Χόιλουντ θεωρητικά, ταίριαζε στις ανάγκες του αγγλικού συλλόγου. Υπήρχαν προβλήματα στην προετοιμασία, ωστόσο ο νεαρός σκόραρε 10 γκολ στην Premier League, στην πρώτη του σεζόν στο «Ολντ Τράφορντ».

Όπως ήταν αναμενόμενο, περίμεναν περισσότερα από τον Χόιλουντ στη δεύτερη σεζόν του. Όμως, ο Δανός στράικερ δυσκολεύτηκε. Η απόφαση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να απολύσει τον Έρικ τεν Χαγκ και να προσλάβει τον Ρούμπεν Αμόριμ τον περασμένο Νοέμβριο δεν βοήθησε τα πράγματα. Αντί για το 4-2-3-1 του Ολλανδού, ήρθε το 3-4-2-1. Και πάλι, δεν ήταν ένα σύστημα που ήταν ξένο προς τον Χόιλουντ. Απλώς δεν λειτούργησε για τον επιθετικό υπό τον Αμόριμ.

Η αναγέννηση στη Νάπολι

Με τον ερχομό του Μπέντζαμιν Σέσκο στο Μάντσεστερ, ο Χόιλουντ επέλεξε να φύγει και να επιστρέψει στην Ιταλία, για λογαριασμό της Νάπολι. Την ομάδα που κατέκτησε το Σκουντέτο τη σεζόν 2024-25, με «κινητήριο μοχλό» τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, άλλωτε παίκτη των «κόκκινων διαβόλων» και πρώτο σκόρερ τον Ρομέλο Λουκάκου (14 γκολ), που είχε φορέσει επίσης τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.

Ο τραυματισμός του Βέλγου τον Σεπτέμβριο άνοιξε τον δρόμο, για να κάνει ο Χόιλουντ άμεσο αντίκτυπο, και ακριβώς αυτό έκανε. Δεν μοιάζει πλέον με επιθετικό χωρίς αυτοπεποίθηση, όπως τη δεύτερη σεζόν του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τον έχει βοηθήσει, όχι μόνο το γεγονός ότι είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και το γεγονός ότι παίζει σε διαφορετικό σύστημα.

Ο προπονητής της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, έχει επιλέξει το σύστημα 4-1-4-1 αυτή τη σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι δημιουργικοί παίκτες βρίσκονται κοντά στον Δανό. Παίκτες όπως οι ΜακΤόμινεϊ, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Ματέο Πολιτάνο, μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στον 22χρονο.

Παρά το μικρό δείγμα του στη Νάπολι, ο Χόιλουντ έχει αυξήσει τα γκολ του ανα 90′, από 0,2 σε 0,6. Επίσης, αυξημένα είναι και τα σουτ εντός εστίας που πραγματοποιεί ανα 90′, από 0,6 σε 0,9. «Δεν με νοιάζει ο σχηματισμός», είχε δηλώσει, θεωρώντας ότι μια αλλαγή σχηματισμού δεν έχει καμία σχέση με τη φόρμα του.

Άλλος ένας παράγοντας της βελτίωσης του νεαρού επιθετικού, είναι ο προπονητής του. Σε αντίθεση με τον Αμορίμ, ο Κόντε χρησιμοποιεί έναν σχηματισμό που ωφελεί την ομάδα της Νάπολι. «Ο Κόντε είναι ένας κορυφαίος προπονητής», είχε πει ο Χόιλουντ. Ο Ιταλός τεχνικός, είναι ικανός να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του και αυτός είναι ο λόγος της επιτυχίας των «παρτενοπέι».

Ένας ευχάριστος… πονοκέφαλος

Με την επιστροφή του Λουκάκου, ο Κόντε θα έχει περισσότερες επιλογές στην επίθεση για να δουλέψει. Και γιατί όχι ο Βέλγος με τον Χόιλουντ να συνυπάρχουν στην ενδεκάδα. Άλλωστε, ο 22χρονος έχει εμπειρία στο να λειτουργεί σε συνδυασμό επιθετικών, όπως αποδεικνύουν οι εμφανίσεις του με τη Δανία.

Ο προπονητής Μπράιαν Ρίμερ μπορεί να προτιμά έναν μόνο επιθετικό, ωστόσο χρησιμοποίησε ένα 4-4-2 στη νίκη της Κυριακής επί της Εθνικής Ελλάδος (3-1 ). Ξεκίνησε με τον Χόιλουντ μαζί με τον έφηβο Βίκτορ Φρόχολντ. Το γρήγορο γκολ του επιθετικού της Νάπολι, στην αναμέτρηση με την Ελλάδα, σημαίνει ότι έχει σκοράρει στις τέσσερις τελευταίες εμφανίσεις του με τον σύλλογο και την εθνική ομάδα του. Ο Κόντε, επίσης προτιμά έναν μόνο επιθετικό για να ηγηθεί της επίθεσης, ωστόσο η επιτυχία του Δανού αστέρα σε παράταξη με δύο επιθετικούς, του δίνει «τροφή» για σκέψη.

Συμπέρασμα

Η πίεση είναι άμεση για κάθε παίκτη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ιδιαίτερα στη χειρότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της. Ο Χόιλουντ έχει ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του μακριά από τα «φώτα» της Premier League, ενώ η απόφαση του Κόντε να υποστηρίξει περισσότερο τον Χόιλουντ από ό,τι τον Αμόριμ την περασμένη σεζόν, σημαίνει ότι ο 22χρονος ακμάζει.

Ο Χόιλουντ ήταν ένας πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής στην Αταλάντα, πριν από τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι ακόμα νωρίς σε ότι αφορά τη Νάπολι, αλλά σε ένα πιο σταθεροποιημένο περιβάλλον, μοιάζει όλο και περισσότερο στον επιθετικό που έλαμψε στο Μπέργκαμο . Μακροπρόθεσμα, η «ήττα» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό… κέρδος για τη Νάπολι.