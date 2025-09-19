Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε έναν Άγγλο, για να επικρατήσει της Νιούκαστλ (2-1) στο Champions League. Ο Μάρκους Ράσφορντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των «μπλαουγκράνα», σκοράροντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του, αλλά κυρίως πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Από τις πρώτες του σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε να παρουσιάσει τέτοια εικόνα ο 27χρονο, ενισχύοντας την πεποίθηση που θέλει τους «κόκκινους διαβόλους» να αποτελούν τον… ιό του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Ράσφορντ: Ένα «αστέρι» που ψάχνει τη… λάμψη του

Ο Ράσφορντ, το βράδυ της Πέμπτης (18/09) εναντίον της Νιούκαστλ, κατόρθωσε κάτι που η Μπαρτσελόνα είχε καιρό να δει. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος αριστερός εξτρέμ πραγματοποίησε έξι σουτ, 10 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, πέντε ντρίπλες, ενώ ανέκτησε την κατοχή έξι φορές. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες, ο 27χρονος ήταν είτε ο κορυφαίος του γηπέδου, είτε στους κορυφαίους. Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί στις τάξεις των «μπλαουγκράνα» από το 2015, όταν το είχε καταφέρει ο Λιονέλ Μέσι.

Γίνεται άμεσα αντιληπτό, πως για να μπαίνει ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής στην ίδια συζήτηση με τον Αργεντινό σούπερ σταρ, έχει κάνει πράγματα και «θαύματα» στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, το πιο σημαντικό για τον Ράσφορντ, είναι πως δεν θύμισε σε τίποτα την άσχημη εικόνα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την τελευταία του σεζόν στο «Ολντ Τράφορντ»(2024-25) αγωνίστηκε σε 24 αγώνες, σκοράροντας επτά γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, πριν αποχωρήσει δανεικός στην Άστον Βίλα. Επίσης, στην τελευταία παρουσία του Άγγλου στο Champions League, αγωνίστηκε πέντε φορές, μετρόντας μόλις δύο ασίστ και μία κόκκινη κάρτα.

Από τη σεζόν 2020-21,ο Ράσφορντ έχει πραγματοποιήσει δύο καλές χρονιές και ισάριθμες κακές. Πριν πέντε χρόνια αγωνίστηκε σε 57 αναμετρήσεις, σκοράροντας 21 γκολ και δημιουργώντας άλλα 18. Ένα χρόνο αργότερα, σε 32 συμμετοχές, μετρούσε πέντε γκολ και δύο ασίστ, σε μία απότομη πτώση της επίδοσής του. Τη σεζόν 2022-23, πραγματοποίησε 56 εμφανίσεις, με 30 γκολ και 12 ασίστ. Τέλος την αγωνιστική περίοδο 2023-24, σε 43 συμμετοχές με τους «κόκκινους διαβόλους», σκόραρε οκτώ γκολ και μοίρασε έξι ασίστ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η διάθεση του Ράσφορντ στον αγωνιστικό χώρο. Έδειχνε πως κάτι τον απασχολεί, πως κάτι τον προβληματίζει. Συνέχισε να παλεύει για την αγαπημένη του Γιουνάιτεντ, μέχρι που ο ίδιος ο σύλλογος του αφαίρεσε και αυτό. Είναι εντυπωσιακό το πως κατάφερε η προβληματική διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», να κάνει ένα παιδί που γεννήθηκε στο Μάντσεστερ και μεγάλωσε στις ακαδημίες του συλλόγου, να μην θέλει να αγωνιστεί άλλο για την ομάδα της καρδιάς του.

Πλέον όντας δανεικός στη Μπαρτσελόνα, δείχνει στις πρώτες του αναμετρήσεις, ότι έχει επανέλθει η όρεξή του να αγωνίζεται και να εντυπωσιάζει. Και δεν είναι ο μόνος.

Στο δρόμο που «χάραξε» ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ

Πριν τον Ράσφορντ υπήρχε ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος άφησε πίσω του τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για να κάνει το λεγόμενο «restart» στην καριέρα του με τα χρώματα της Νάπολι. Ο Σκωτσέζος αμυντικός μέσος, θεωρούταν εκ των κορυφαίων ταλέντων των «κόκκινων διαβόλων», πριν από μερικά χρόνια. Όμως, οι συχνές αλλαγές στους προπονητές και στο σύστημα της ομάδας, το άφησαν εκτός πλάνων του συλλόγου.

Δέχθηκε σκληρή κριτική για τις εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται συχνά στον πάγκο και να ξεκινάει τους αγώνες σπάνια. Ένας μακρόσωμος παίκτης σε ηλικία 28 ετών, που είναι ικανός τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά. Πολλές ομάδες θα τον ήθελαν στις τάξεις τους, όμως εκείνος μεγάλωσε και αγάπησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ιστορία του μοιάζει αρκετά με αυτή του Ράσφορντ, καθώς και ο Σκωτσέζος βρέθηκε στην ίδια θέση.

Από τη σεζόν 2020-21, έως εκείνη του 2023-24 αγωνίστηκε συνολικά 162 φορές, σκοράροντας 22 γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, πραγματοποίησε μόλις τρεις συμμετοχές, πριν η Νάπολι τον αποκτήσει έναντι 30,5 εκατομμύρια ευρώ.

Με τους «παρτενοπέι» έχει αγωνιστεί 40 φορές, έχει σκοράρει 14 γκολ και έχει δημιουργήσει άλλα έξι. Οι 36 συμμετοχές του με τη Νάπολι τη σεζόν 2024-25, με 13 γκολ και έξι ασίστ, αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον ΜακΤόμινεϊ. Με τον τρόπο αυτό, δείχνει πως βρίσκεται πλέον, σε έναν σύλλογο που γνωρίζει πως να τον διαχειριστεί και τον εκτιμάει. Ο ίδιος από πλευράς του παρουσιάζει ένα βελτιωμένο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, αξιοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά του στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας πίσω την άλλοτε αγαπημένη του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.