Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του διαχειριστή υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστικού Αθηνών ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.