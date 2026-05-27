Η Ελλάδα φαίνεται να εισέρχεται ομαλά στο καλοκαίρι, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν ακραία φαινόμενα, καθώς η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κυλήσουν χωρίς συνθήκες καύσωνα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, αύριο Πέμπτη (28/5) προβλέπονται τοπικές μπόρες, κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, με φαινόμενα ήπιας έντασης, απολύτως συνηθισμένα για τις αρχές του καλοκαιριού. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα χαρακτηριστικά για την εποχή.

Την Παρασκευή (29/5) αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται σύντομες τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο.

Όσον αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται εξαιρετικά ευνοϊκός για μετακινήσεις και αποδράσεις. Οι εκδρομείς αναμένεται να ταξιδέψουν μαζικά, απολαμβάνοντας ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους έως 5 μποφόρ και θάλασσες ιδανικές για μπάνιο.

Ενδέχεται να σημειωθούν μόνο σύντομες τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αλλοιώσουν τη συνολικά καλοκαιρινή εικόνα. Το σκηνικό του καιρού προμηνύεται φυσιολογικό και ευχάριστο, απολύτως ταιριαστό για την εποχή.