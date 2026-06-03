Στις 08.40 το πρωί της 3ης Ιουνίου 2026 συνελήφθησαν από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. δύο ημεδαποί, γεννημένοι το 1997 και το 2005, στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Δοϊράνης στην Καλλιθέα.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας το πορτοφόλι γυναίκας, γεννημένης το 1999, στη στάση λεωφορείου «Εφέσου» (παράδρομος της λεωφόρου Συγγρού, ρεύμα προς Πειραιά).

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τους δράστες.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εναντίον της Ελευθερίας (ΤΔΕΕ) Καλλιθέας για ληστεία κατά συναυτουργία