Πίσω σε γνώριμα εδάφη θα βρεθεί ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας που έμεινε κενή μετά την παραίτηση της Εφης Αχτσιόγλου και θα ανεξαρτητοποιηθεί διατηρώντας την πολιτική του αυτονομία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να κινείται κατά το δοκούν μεταξύ των διάφορων πόλων, με όλους άλλωστε διατηρεί διαύλους επικοινωνίας. Μπορεί αυτή του η στάση να σημαίνει συμπαράταξη με την ΕΛΑΣ; Στο τέλος, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποια θα είναι τα δεδομένα. Προς στιγμήν, πάντως, οι άλλοι είναι στην πόρτα για να βγουν και εκείνος για να μπει, άρα κινείται ανάποδα των τσιπρικών οδηγιών.

Ανακατάξεις

Η επιλογή της Αχτσιόγλου φέρνει το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά αντιμέτωπο με το νέο δεδομένο επικείμενων παραιτήσεων. Αν το επόμενο διάστημα αποχωρήσουν βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό κάποια στιγμή στο μέλλον να μετοικήσουν στην ΕΛΑΣ, τότε για κάποιους μήνες (ή ακόμα και για μερικές εβδομάδες) θα πρέπει να βρεθούν στη θέση τους εκείνοι που θα ακολουθήσουν τον ανάποδο δρόμο, χωρίς διάθεση μεταγραφών – πιθανώς, δηλαδή, εκείνοι που τελικά θα ορκιστούν βουλευτές, να μην είναι οι ακριβώς επόμενοι στην κατάταξη. Ειδικά σε περιφέρειες όπου τα μεγάλα ονόματα κοιτούν όλα προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλού, όπως για παράδειγμα στην Α’ Αθήνας, τα πράγματα είναι πιο εύκολα.

Στη «μαύρη τρύπα»

Υπάρχει σχέδιο στο ΠΑΣΟΚ για να αντιστραφεί η συνθήκη που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις; Κάτι φαίνεται να υπάρχει: πρώτον, συνεδριάζει τακτικά η επιτροπή ψηφοδελτίων, για να γεμίσει τα κενά και να φτιάξει όσο το δυνατόν καλύτερους συνδυασμούς γίνεται. Δεύτερον, συζητείται σοβαρά πώς θα αναταχθεί η «μαύρη τρύπα» της Αττικής, που το ΠΑΣΟΚ έχει από την κρίση και μετά σταθερά χαμηλά ποσοστά. Τρίτον, φαίνεται πως έχει εμπεδωθεί η ανάγκη για συμπερίληψη, πράγμα που όλα δείχνουν πως θα αποτυπωθεί στις ανακοινώσεις της Παρασκευής.

«Πράσινη» Κρήτη

Υπάρχει, πάντως, και μια δημοσκόπηση (περιφερειακή) αρκετά αισιόδοξη για την αξιωματική αντιπολίτευση – σε περιφέρεια που έτσι κι αλλιώς είναι ψηλά, στην Κρήτη. Αυτή η έρευνα, λοιπόν, που διεξήχθη μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και της Ελπίδας, δείχνει πως στο Ηράκλειο και στο Λασίθι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο. Στο Ρέθυμνο, με βάση την ίδια έρευνα, δίνεται μάχη στήθος με στήθος μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ στα Χανιά έρχεται τρίτο πίσω από τη ΝΔ και την ΕΛΑΣ, με μικρή όμως διαφορά από τη δεύτερη. Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλη την Κρήτη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από 3% (4% παίρνει στα Χανιά, που εκλέγουν διαχρονικά Παύλο Πολάκη).

Απορία

Ποια πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει ακουστεί ως τώρα, φέρεται να έχει ανοίξει «πράσινους» διαύλους;