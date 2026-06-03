O Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σημασία των σύγχρονων και ασφαλών αθλητικών υποδομών για όλους τους πολίτες της Αττικής, με αφορμή τη νέα προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη για τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Περάματος. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 262.175 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύμβαση υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Περάματος Γιάννη Λαγουδάκο. Περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα του γηπέδου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους προβολείς τεχνολογίας LED, που θα προσφέρουν βελτιωμένη φωτιστική απόδοση και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν νέοι, υδραυλικά ανακλινόμενοι ιστοί φωτισμού, διευκολύνοντας τη συντήρηση και αυξάνοντας τα επίπεδα ασφάλειας.

Η δημοπράτηση και η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος, ενώ το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών άθλησης για συλλόγους και πολίτες.

Δηλώσεις Χαρδαλιά και Λαγουδάκου

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών της Αττικής αποτελεί στρατηγική επιλογή με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία. Προχωράμε σε παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργούν ευκαιρίες άθλησης για τη νεολαία και συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι με την αντικατάσταση του φωτισμού και την εγκατάσταση νέων ιστών, «το γήπεδο θα λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας και ασφάλειας», επισημαίνοντας πως στόχος είναι «σε κάθε γειτονιά να υπάρχουν σύγχρονες υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, τηρώντας τη δέσμευσή του, υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση για τον φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου “Παντελής Αντωνίου” με χρηματοδότηση της Περιφέρειας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν επίσης η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περάματος, Γιάννης Γιαλελής.