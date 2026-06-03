Ξεκίνησε για τους υποψήφιους η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου. Διευκρινίζεται πως αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00. Αξίζει να σημειωθεί πως για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο

Μάλιστα, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.