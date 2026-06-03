Οι ΗΠΑ συζητούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, σε μια κίνηση που αποσκοπεί να καθησυχάσει τους συμμάχους ότι η μειωμένη συμβατική στρατιωτική υποστήριξη δεν αποδυναμώνει τις εγγυήσεις ασφαλείας, αποκάλυψαν χθες οι «Financial Times».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν σηματοδοτήσει ότι υπάρχουν πιθανότητες για πρόσθετη ανάπτυξη πυρηνικών και πέραν των έξι χωρών που ήδη φιλοξενούν βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα, δήλωσαν στην εφημερίδα τρία άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις. Οι συνομιλίες, οι οποίες είναι άκρως εμπιστευτικές και ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε αλλαγές στις ρυθμίσεις κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων, έρχονται εν μέσω εκτεταμένης ανησυχίας στην Ευρώπη για τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει αμερικανικά στρατεύματα και κρίσιμα οπλικά συστήματα από την ήπειρο.

Θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει σε περισσότερες χώρες να φιλοξενήσουν τα λεγόμενα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (DCA), τα οποία είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πυρηνικά πλήγματα. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η συζήτηση για την επέκταση είχε ως στόχο να δείξει τη δέσμευση των ΗΠΑ να παρέχουν πυρηνική ομπρέλα, ακόμη και όταν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πιέζονται να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού αμυντικού βάρους.

Χώρες στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας και χωρών της Βαλτικής, ενδιαφέρονταν να φιλοξενήσουν ενδεχομένως βάσεις DCA. Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν μιλήσει δημόσια για την επιθυμία τους να φιλοξενήσουν πυρηνικά όπλα. Ο πρώην πρόεδρος της χώρας Αντρέι Ντούντα κάλεσε τις ΗΠΑ να επεκτείνουν την πρωτοβουλία DCA στο έδαφός τους, ενώ η Βαρσοβία φέτος εντάχθηκε σε μια νέα γαλλική πρωτοβουλία για να διερευνήσει τις δυνατότητες προσωρινής μεταφοράς τμημάτων του πυρηνικού αποτρεπτικού τους συστήματος σε συμμαχικές ευρωπαϊκές χώρες για πρώτη φορά.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, με τους συμμάχους που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας να δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου Πούτιν σχετικά με τις πυρηνικές δυνατότητες του Κρεμλίνου είναι καταλυτικές προς την κατεύθυνση αυτή και κάνουν αρκετές χώρες να δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για να φιλοξενήσουν βάσεις DCA.

Ενα δεύτερο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις δήλωσε ότι δεν επίκειται μια συμφωνία για την επέκταση της πυρηνικής φιλοξενίας των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει συμμάχους – επί του παρόντος το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο – που φιλοξενούν αμερικανικές πυρηνικές βόμβες DCA και «προωθημένες» πυρηνικές βόμβες. Αυτές βρίσκονται υπό την προστασία των ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να διατηρεί την αποκλειστική άδεια για τη χρήση τους.

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι η συμφωνία «παρέχει μια πλατφόρμα στους μη πυρηνικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ για να διαμορφώσουν την πυρηνική πολιτική και τον σχεδιασμό της Συμμαχίας ως μέσο για να εγγυηθούν την ασφάλειά τους χωρίς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκά κράτη αποθηκεύονται και φυλάσσονται από αμερικανικά στρατεύματα. Οι αεροπορικές ομάδες που έχουν ανατεθεί σε συμμαχικά έθνη, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη F-35, F-15 και Tornado, εκπαιδεύονται για να συμμετέχουν σε ασκήσεις και αποστολές.

Πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει τις προγραμματισμένες αναπτύξεις βασικών οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη και να ανακοινώσει αποσύρσεις στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας κίνησης για τη μεταφορά περισσότερων στρατιωτικών μέσων στην Ασία και σε άλλες περιοχές έχουν ξαφνιάσει ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Φοβούνται ότι αυτό θα αφήσει κενά στην άμυνα της ηπείρου και στην ικανότητα αποτροπής ή απόκρουσης οποιασδήποτε επίθεσης.