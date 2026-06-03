Η τρίτη υπόθεση με Xιλιανούς διαρρήκτες που απασχολεί την ΕΛΑΣ μέσα σε ενάμιση χρόνο είναι η πρόσφατη εξιχνίαση διακεκριμένης κλοπής σε πολυτελή κατοικία στα Νότια Προάστια. Σε όλες τις υποθέσεις που έχουν καταγραφεί, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να ακολουθούν το μοτίβο του «εγκληματικού τουρισμού», την άφιξη δηλαδή στην Ελλάδα από άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν με πλαστά έγγραφα, την παραμονή για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να γίνει η «δουλειά» και την αποχώρηση, ένα μοντέλο που συναντάται και στο εξωτερικό.

Στην τελευταία υπόθεση της Αθήνας εμπλέκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα άτομα: τρεις Χιλιανοί και μια νεαρή ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο. Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος μάλιστα είναι έγκλειστος στις φυλακές για μια από τις προηγούμενες υποθέσεις με νοτιαμερικανούς διαρρήκτες που είχαν εξαρθρώσει οι Αρχές.

Δύο από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους έχουν ταυτοποιηθεί ως οι φυσικοί αυτουργοί για διάρρηξη που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε πολυτελή μονοκατοικία στη Βούλα, από την οποία έκλεψαν ρολόγια πολυτελείας, συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. «Στοχεύουν πάντα μονοκατοικίες στα Βόρεια ή τα Νότια Προάστια με οικονομικό υπόβαθρο. Επιλέγουν ώρες πρωινές ή απογευματινές και μπαίνουν από τη μπαλκονόπορτα. Λειτουργούν σε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων», λένε στα «ΝΕΑ» στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας. Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται επίσης ότι οι φερόμενοι δράστες αποκτούσαν πρόσβαση σε γειτονικές κατοικίες και από εκεί σκαρφάλωναν για να φτάσουν στην οικία – στόχο, την οποία άνοιγαν χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος, αφού είχαν άριστες γνώσεις διάρρηξης.

Το modus operandi τους φέρεται να συμπληρωνόταν με τη χρήση πλαστών εγγράφων ή συνεργατών για ενοικίαση αυτοκινήτων και την παραμονή στη χώρα για σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις Αρχές, κατοικούσαν σε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχαν νοικιάσει σε ονόματα τρίτων προσώπων και μετακινούνταν με εφαρμογές ταξί. Όλα αυτά για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Η Αστυνομία ερευνά την εμπλοκή των δύο φερόμενων φυσικών αυτουργών – που αναζητούνται – και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις διαρρήξεων. Παράλληλα, αναμένεται να εκδοθεί ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος τους. «Εάν καταφέρουν και γυρίσουν στη Χιλή, τότε δύσκολα θα εκδοθούν στην Ελλάδα», επισημαίνουν αρμόδιες πηγές.

Στις ΗΠΑ και αλλού

Αντίστοιχες υποθέσεις με Χιλιανούς διαρρήκτες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές και άλλων χωρών, με πολλές αναφορές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία της Χιλής συνέλαβε τρία άτομα που φέρεται να εμπλέκονταν σε διαρρήξεις διάσημων αθλητών του αμερικανικού ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ και την Αργεντινή. «Δεν είχαν ποινικό μητρώο στη Χιλή. Είχαν εξειδικευτεί σε διαρρήξεις εκτός των συνόρων» σημείωσε αξιωματούχος του τμήματος της Interpol της Χιλής και διαβεβαίωσε ότι τα τρία άτομα θα εκδοθούν για να δικαστούν στις ΗΠΑ ή την Αργεντινή.

Σε μια παλιότερη υπόθεση, που ερεύνησε το FBI, αποκαλύπτεται το μοτίβο δράσης που φέρεται να χρησιμοποιούν οι συμμορίες Xιλιανών διαρρηκτών στις ΗΠΑ. Αυτό προκύπτει από την κατάθεση ενός ανώνυμου πράκτορα σε δικαστήριο της Φλόριντα τον Ιανουάριο του 2025 για υπόθεση κατά εννέα Χιλιανών που κατηγορούνταν ότι λήστευαν σπίτια αθλητών του αμερικανικού ποδοσφαίρου, του χόκεϊ και του NBA.

Τα όσα κατέθεσε ο πράκτορας θυμίζουν αυτά που περιγράφουν τα στελέχη της ΕΛΑΣ για τους Χιλιανούς που έδρασαν και στη χώρα μας. «Ξέρω ότι οι νοτιοαμερικανικές συμμορίες διαρρηκτών συνήθως χρησιμοποιούν συνεργάτες στις χώρες που δραστηριοποιούνται», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως τα μέλη αυτών των ομάδων, που συνήθως δουλεύουν ανά 4-5 άτομα έχουν διακριτούς ρόλους: άλλος αναλαμβάνει να αποκτήσει τα πλαστά έγγραφα, άλλος να νοικιάσει τα αυτοκίνητα και τα σπίτια βραχυχρόνιας διαμονής, άλλος να επικοινωνήσει με τους αγοραστές των κλοπιμαίων.

Η συγκεκριμένη ομάδα διαρρηκτών που ερεύνησε το FBI φέρεται να στόχευε βίλες αθλητών, την ώρα που ήξεραν ότι αυτοί θα λείπουν. Γνώριζαν το πρόγραμμα τους παρακολουθώντας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και επέλεγαν την «κατάλληλη ώρα» για να χτυπήσουν. Αυτό το έκαναν σπάζοντας κάποιο παράθυρο του σπιτιού ή ανοίγοντας κάποια πόρτα με τη βοήθεια λοστού, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης. Τέλος, επικοινωνούσαν με κινητά «μίας χρήσης», τα οποία άλλαζαν τακτικά, και χρησιμοποιούσαν μόνο μετρητά στις συναλλαγές τους για τα κλοπιμαία, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν «κάτω από τα ραντάρ» των διωκτικών Αρχών.

Ενώ στην Ευρώπη αντίστοιχες ομάδες εκμεταλλεύονται την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των χωρών της ζώνης Σένγκεν προκειμένου να ταξιδεύουν χωρίς έλεγχο, στις ΗΠΑ, φαίνεται να χρησιμοποιούν αιτήσεις ESTA, που εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη χώρα χωρίς βίζα. Σύμφωνα με το CNN, η Χιλή είναι η τελευταία χώρα της Νότιας Αμερικής πολίτες της οποίας μπορούν να αιτηθούν ESTA. Τα προηγούμενα χρόνια, διαρρήξεις πολυτελών μονοκατοικιών που συνδέθηκαν με Χιλιανούς που βρίσκονταν στις ΗΠΑ με ESTA καταγράφηκαν σε Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη και Βόρεια Καρολίνα, μεταξύ άλλων.

Παλιότερα – το 2022 -, οι ισπανικές, γαλλικές και Χιλιανές Αρχές, υπό τον συντονισμό της Europol, εξάρθρωσαν δίκτυο νοτιαμερικανών διαρρηκτών, που ταξίδευαν στην Ευρώπη ως τουρίστες. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρεται να διέπραξαν διαρρήξεις στη Γαλλία και έπειτα στη Μαδρίτη, ενώ δοκίμασαν να το κκάνουν και στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol φέρεται να εμπλέκονται και σε διαρρήξεις στη Γερμανία και την Αργεντινή. Κατά τη σύλληψη τους βρέθηκαν πολλά κοσμήματα και ρολόγια.