Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα διάρρηξης στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου διακρίνεται ο ιδιοκτήτης να έχει πάρει στο κυνήγι τους κουκουλοφόρους, που προσπάθησαν να μπουν στην οικία του, προέβαλε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Όπως φαίνεται, η ώρα είναι 7:45 το απόγευμα, όταν οι τρεις δράστες ανενόχλητοι και φορώντας κουκούλες και μάσκες στο πρόσωπο, μπαίνουν στην πιλοτή πολυκατοικίας. Με προσεκτικές κινήσεις «σκανάρουν» τον χώρο, ώστε να δουν τι μπορούν να κλέψουν. Ιδιοκτήτης διαμερίσματος της πολυκατοικίας, τους χαλάει τα σχέδια. Προσπαθεί να πιάσει τον έναν, που πηδάει τα κάγκελα, ενώ συνεργός του τρέχει κι εκείνος να διαφύγει.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται ο πανικός των τριών δραστών να διαφύγουν. Οι νεαροί έγιναν αντιληπτοί και από ιδιοκτήτη γειτονικού σπιτιού, που επέστρεφε στην οικία του. Δεν είναι ωστόσο το μοναδικό περιστατικό στην περιοχή της Γλυφάδας. Στις 9:00 το βράδυ της Τετάρτης, γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές για κουκουλοφόρο, ο οποίος βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αλλά ο ύποπτος είχε ήδη φύγει.