Ένα πρωτοφανές περιστατικό διάρρηξης καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας στο Πίτερμπορο, όπου ένας διαρρήκτης με ιδιαίτερη… αδυναμία στα γλυκά εισέβαλε σε σπίτι, έκλεψε ένα κινητό τηλέφωνο και δεν δίστασε να κόψει και μια φέτα από την τούρτα γενεθλίων που βρήκε μέσα.

Ο δράστης, ονόματι Abeeb Hussain —γνωστός και ως Dillon Currie— έσπασε τη γυάλινη πόρτα του κήπου για να μπει στο σπίτι, με όλη τη σκηνή να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Hussain παραδέχθηκε την ενοχή του για τρεις κατηγορίες διάρρηξης ενώπιον του Δικαστηρίου του Κέιμπριτζ. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και δύο μηνών.