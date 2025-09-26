Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου με διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια, που όχι μόνον έγινε αντιληπτός από τους γείτονες και την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, αλλά οι κινήσεις του καταγράφηκαν από την κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου του Star, που βρισκόταν εκεί για άλλο ρεπορτάζ.

Όλα ξεκίνησαν, όταν μια ηλικιωμένη ειδοποιήθηκε από γειτόνισσά της, ότι μέσα στο σπίτι της βρίσκεται ένας άγνωστος άνδρας. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι και είδε τον άγνωστο να βρίσκεται στην αυλή της, κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι. Στο σημείο βρισκόταν τυχαία για τις ανάγκες άλλου ρεπορτάζ και το τηλεοπτικό συνεργείο του Star, που άρχισε να καταγράφει τις κινήσεις του. Στις δε επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου, τι κάνει μέσα στο ξένο σπίτι, απαντούσε σε σπαστά ελληνικά «κάνω δουλειές».

Ο Γεωργιανός -όπως αποδείχθηκε- διαρρήκτης επιχείρησε μάλιστα να διαφύγει πηδώντας τη μάντρα της αυλής, ωστόσο γείτονες έπεσαν επάνω του και τον κράτησαν στο σημείο μέχρι να έρθει η Αστυνομία. Η σύλληψη έγινε μπροστά στην κάμερα, ενώ στην τσάντα εντοπίστηκαν εργαλεία για τη διάρρηξη.