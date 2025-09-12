Η Αστυνομία της Μυκόνου εξιχνίασε υπόθεση που θυμίζει… σενάριο ταινίας. Ένας 49χρονος Αλβανός υπήκοος, μαζί με άγνωστο συνεργό του, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών – από 26/08/2025 έως 06/09/2025 – κατηγορείται ότι είχε μετατρέψει πολυτελή ξενοδοχεία του νησιού σε «πεδίο δράσης», αφαιρώντας από δωμάτια και σουίτες αντικείμενα μεγάλης αξίας. Η συνολική λεία ξεπερνά τις 195.000 ευρώ, ενώ ανάμεσα στα κλοπιμαία βρίσκονταν πανάκριβα ρολόγια, επώνυμες τσάντες, χρυσαφικά και προσωπικά αντικείμενα.

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που τους «έκαψαν»

Δρούσαν ενώ οι ένοικοι κοιμούνταν

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες εντόπιζαν δωμάτια με ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες και εισέρχονταν στο εσωτερικό τους τις πρώτες πρωινές ώρες, την ώρα που οι τουρίστες κοιμόντουσαν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να «χτυπήσουν» τουλάχιστον επτά περιπτώσεις κλοπών σε ξενοδοχεία των περιοχών Άγιος Ιωάννης Διακόφτης και Μεγάλη Άμμος.

Το μεγάλο χτύπημα σε γαμήλια σουίτα

Όπως αποκαλύπτουν tanea.gr, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, όταν οι δράστες εισήλθαν σε σουίτα ξενοδοχείου στον Άγιο Ιωάννη. Εκεί διέμενε ζευγάρι με συγγενικό πρόσωπο, ενόψει του γάμου τους την ίδια μέρα. Οι κλέφτες άρπαξαν αντικείμενα αξίας 116.000 ευρώ, ανάμεσά τους κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια αλλά και… τις βέρες και τα στέφανα γάμου.

Η μεθοδική επιχείρηση της Αστυνομίας

Η εξιχνίαση δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας και Αλλοδαπών Μυκόνου, με τη στήριξη ειδικής επιχειρησιακής ομάδας, συνέλεξαν και ανέλυσαν βιντεοληπτικό υλικό από διάφορα σημεία του νησιού, ενώ πραγματοποίησαν διακριτικές παρακολουθήσεις.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε η ταυτοποίηση ενός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου FIAT 500 (λευκού χρώματος), καθώς και μιας σκούρας μοτοσικλέτας τύπου scooter, που χρησιμοποιούνταν ως επιχειρησιακά οχήματα.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Στις 8 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν τον 49χρονο στη Γλάστρο Μυκόνου. Σε έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτι και όχημα, βρέθηκε «θησαυρός» από κλοπιμαία:

• 7 πολυτελή ρολόγια (ανάμεσά τους ROLEX, CARTIER, TIFFANY),

• επώνυμες τσάντες (HERMES, LOUIS VUITTON, CHRISTIAN DIOR, GOYARD),

• δεκάδες χρυσαφικά και κοσμήματα,

• προσωπικά έγγραφα θυμάτων (ακόμα και δελτίο ταυτότητας Ιταλίδας τουρίστριας),

• φακός, γάντια και κιάλια, εργαλεία χρήσιμα για διαρρήξεις.

Η αξία των κατασχεμένων ξεπερνά κάθε φαντασία, ενώ μεγάλο μέρος τους αναγνωρίστηκε ήδη από τα θύματα.

Παράνομη παραμονή στην Ελλάδα

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούν μέτρα απαγόρευσης εισόδου από τις αρχές Γαλλίας και Ισπανίας. Παρότι δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, κρατείται για διοικητική απέλαση, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.