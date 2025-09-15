Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μονή Αφέντη Χριστού στην Κρήτη, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον ναό, με σκοπό να διαρρήξει το παγκάρι.

Σύμφωνα με τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας, ο δράστης εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω, φορώντας γυαλιά ηλίου και έχοντας τυλίξει τη μπλούζα του στο κεφάλι, ενώ ανοίγει την πόρτα του ναού και κατευθύνεται προς το παγκάρι.

Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να το διαρρήξει. Όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, προκάλεσε φθορές στον ιερό χώρο καταστρέφοντας μία από αυτές με μεταλλικό αντικείμενο, πριν εγκαταλείψει το σημείο. Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό για να εντοπίσουν τον δράστη.