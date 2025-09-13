Περίπου 200 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο το μεσημέρι του Σαββάτου 13/9/2025, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση συγκέντρωσής τους.

Την ίδια ώρα, ανοιχτά της Γαύδου έχει εντοπιστεί σύμφωνα με την ΕΡΤNews μία ακόμα βάρκα, με άγνωστο προς το παρόν αριθμό μεταναστών. Νωρίτερα περισυνελέγησαν από το νησί νότια της Κρήτης άλλοι 33 παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο Αγυιάς Χανίων, το οποίο ασφυκτιά, καθώς εκεί φιλοξενούνταν ήδη 425 μετανάστες από Αίγυπτο, Σουδάν, Ερυθραία και Πακιστάν. Από αυτούς 11 είναι οικογένειες με παιδιά, ενώ δύο είναι μωρά, με το μικρότερο ηλικίας 30 ημερών.

«Καμπανάκι» από την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης

Με μια ανακοίνωση που εκθέτει την κατάσταση, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, περιγράφει πώς το πρόβλημα το μεταναστευτικού αντί να αντιμετωπιστεί, έχει γιγαντωθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει:

«Η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Από την αρχή της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη έχουμε παρέμβει και αναφερθεί ως Ένωση, πολλές φορές για τις ελλείψεις, τις ανάγκες των υπηρεσιών μας και την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εκτός των άλλων καθηκόντων τους και σε αυτό το μεγάλο βάρος που τους προστέθηκε με την έξαρση του μεταναστευτικού.

Η αλήθεια είναι μία: έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας. Οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με την μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, οι φυλάξεις παρατείνονται για εβδομάδες ολόκληρες, με αποτέλεσμα τα στελέχη μας να καταρρέουν σωματικά και ψυχικά και να μας μεταφέρουν την αγωνία τους και τους φόβους τους με τους διαπληκτισμούς και τις εντάσεις που εξελίσσεται καθημερινά στον προσωρινό χώρο φύλαξης της Αγυιάς.

Η αναλογία φύλαξης έχει φτάσει στο 1 στέλεχος ανά 100 κρατούμενους, κάτι που καθιστά προδιαγεγραμμένη την αποτυχία σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι αδύνατη οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Και τότε, ποιος θα φέρει την ευθύνη;

Τα στελέχη μας κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι ποινικά και πειθαρχικά για κάτι που ήταν εξαρχής αδύνατο να αποτραπεί.

Οι κρατούμενοι συχνά προχωρούν σε απεργίες πείνας, μαζικές διαμαρτυρίες, διαπληκτισμούς και επιθέσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι χωρίς καμία προστασία και καμία εκπαίδευση για τέτοιες συνθήκες.

Η διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχόμενα πρόσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή, ενώ προβλέπει και την άμεση παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την άμεση μεταγωγή τους σε κλειστή δομή, κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα να έχει καταλήξει να επιτηρεί διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος, ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση.

Δεν αντέχουμε άλλο να παίζουμε τις ζωές και τις καριέρες μας κορόνα – γράμματα.

Δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύουν με προσχηματικές λύσεις και ψεύτικες υποσχέσεις.

Η Αγυιά έχει γίνει παγίδα για τα στελέχη μας.

Ζητάμε άμεσα και κατηγορηματικά:

1. Να μας απαντήσει η Ηγεσία μας: Σε περίπτωση μαζικής εξέγερσης και διαφυγής των κρατουμένων, πώς ακριβώς θα τους σταματήσουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί.

2. Να αποσαφηνιστεί αν οι ρόλοι που μας έχουν επιβληθεί (τραπεζοκόμοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, τραυματιοφορείς) είναι υποχρεώσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή αν έχουμε μετατραπεί αυθαίρετα σε «πολυεργαλεία» χωρίς καμία θεσμική κάλυψη.

3. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και μέτρα ουσιαστικής προστασίας, προτού θρηνήσουμε θύματα.

4. Να εφαρμοστεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε κλειστές δομές από την ΕΛ.ΑΣ.

5. Να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων στη διαχείριση της κρίσης.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός προβλήματος που η Πολιτεία αρνείται να διαχειριστεί σοβαρά.

Αν δεν δοθούν λύσεις τώρα, η επόμενη κρίση θα είναι μόνο θέμα χρόνου»

Δημος Χανίων: «Τα όρια όλων δοκιμάζονται»

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παραιτέρω και από ανθρωπιστικής και από υγειονομικής πλευράς. Τα όρια όλων έχουν φτάσει στα άκρα. Έχουμε εξοντωθεί» σημειώνει στο zarpanews.gr η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη.

Στο μεταξύ, τα έξοδα για τη σίτιση και τη συντήρηση του χώρου είναι μεγάλα και επιβαρύνουν τον Δήμο Χανίων, χωρίς οικονομική στήριξη από το υπουργείο που εισπράττει τα σχετικά κονδύλια από την Ε.Ε. «Από τις 16 Ιουνίου έως και τις 8 Σεπτεμβρίου έχουμε ξοδέψει 260.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στις 350.000 ευρώ που είχαμε καταβάλει τους προηγούμενους μήνες. Ο προϋπολογισμός του δήμου δεν μπορεί να αντέξει αυτή την οικονομική επιβάρυνση» σημειώνει η κ. Ζερβουδάκη.

Την ίδια ώρα η πρόγνωση του καιρού για έναν ζεστό Οκτώβριο προακαλεί ανησυχία. «Φοβόμαστε ότι η καλοκαιρία θα φέρει περισσότερες αφίξεις και δεν θα προλάβουμε να καθαρίσουμε τον χώρο και να τον απολυμάνουμε», προσθέτει η αντιδήμαρχος.

Αποχώρησε ο Ερυθρός Σταυρός

Την ίδια ώρα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού από σήμερα σταματούν -μέχρι νεωτέρας- να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Όπως επιβεβαίωσε στο zarpanews.gr o πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού στα Χανιά Στέλιος Καλαϊτζάκης, η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού ματαιώνεται, μέχρι νεωτέρας: «Ρίχνουμε τους εθελοντές μας στην φωτιά, αλλά όχι να καούν» προσθέτει.