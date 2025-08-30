Στη σύλληψη τεσσάρων διακινητών που δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Έβρου και της Ξάνθης προχώρησαν χθες αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ξάνθης, στο πλαίσιο διαρκούς επιχειρησιακής δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στον Έβρο

Στην πρώτη περίπτωση, κοντά σε οικισμό στον Έβρο, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου εντόπισαν και συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας.

Ακολούθησαν δύο ακόμη συλλήψεις στην ίδια περιοχή: Ο δεύτερος διακινητής συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, καθώς οδηγούσε όχημα με πέντε μη νόμιμους μετανάστες στην ενδοχώρα. Στην τρίτη περίπτωση, οι ίδιες δυνάμεις εντόπισαν οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ο οποίος μετέφερε παράνομα δεκατέσσερις μετανάστες.

Επιχειρησιακή δράση και στην Ξάνθη

Σε οικισμό της Ξάνθης, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης συνέλαβαν τέταρτο διακινητή. Ο δράστης, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, εντοπίστηκε να μεταφέρει με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πέντε μη νόμιμους μετανάστες στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των συλλήψεων, κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μεταφορά, καθώς και χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αποτελούσαν μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ξάνθης, με στόχο τη διαλεύκανση της έκτασης των κυκλωμάτων διακίνησης στην περιοχή.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΛΑΣ