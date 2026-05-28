Σε εορταστικό κλίμα συνεχίζονται οι μέρες στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της EuroLeague, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα ξεχωριστό και χιουμοριστικό βίντεο από το δείπνο της ομάδας.

Το βράδυ της Τρίτης (26/5), παίκτες, τεχνικό επιτελείο και άνθρωποι του συλλόγου συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την ευρωπαϊκή επιτυχία σε οικογενειακό κλίμα, με το καλό κλίμα να αποτυπώνεται και στις εικόνες που ακολούθησαν.

Οι Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σάσα Βεζένκοβ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης ανέλαβαν ρόλο… δημοσιογράφου, παίρνοντας αυθόρμητες και απολαυστικές δηλώσεις από τους συμπαίκτες τους.

Οι πρωταγωνιστές του θριάμβου μίλησαν με χαμόγελο για τα συναισθήματα των τελευταίων ημερών, ενώ δεν έλειψαν και οι αστείες αναφορές στις ελάχιστες ώρες ύπνου μετά τη μεγάλη επιτυχία.