Ένα χαλαρό αλλά χαρακτηριστικό διάλογο είχαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος άναψε συζητήσεις γύρω από το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στο NBA. Κατά τη διάρκεια του «Gogis Garage Podcast», ο Σλοβένος πρώην άσος προσπάθησε να… βάλει ιδέες στον Αντετοκούνμπο, προτείνοντάς του το Μαϊάμι ως ιδανικό προορισμό.

«Είσαι 31 χρονών, πρέπει να σκέφτεσαι τα γόνατά σου. Χρειάζεσαι ζεστό κλίμα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντράγκιτς, «φωτογραφίζοντας» τους Μαϊάμι Χιτ και την πόλη της Φλόριντα ως πιθανή επιλογή για το μέλλον του Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν απέφυγε την κουβέντα, απαντώντας με χαλαρό ύφος και αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο ερμηνειών: «Δεν είναι κακή επιλογή, είναι όμορφη πόλη», είπε ο Έλληνας σταρ, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κάτι πιο δεσμευτικό.