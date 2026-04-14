Ο «Greek Freak» κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, με το θέμα της παραμονής ή αποχώρησής του από τους Μιλγουόκι Μπακς να κυριαρχεί στη συνέντευξη.

Η σχετική ερώτηση ήρθε και δεν έμεινε αναπάντητη, αν και η τοποθέτησή του κινήθηκε σε διπλωματικό πλαίσιο.

«Πριν καν μιλήσουμε για επέκταση συμβολαίου, κάποιος πρέπει πρώτα να μου την προτείνει… Δεν είμαι εγώ που “φοράω τα παντελόνια” στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου.

Αν πει ναι, τότε ναι. Αν πει όχι, τότε όχι. Από εκείνη εξαρτάται. Οπότε πρέπει να ρωτήσετε εκείνη. Βρείτε τη στα social media. Ακολουθήστε το podcast της, αν έχει. Ρωτήστε την. Ό,τι πει, αυτό κάνω».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε επίσης: «Αν η Μαράια δεν πει ότι ο Γιάννης θα μείνει στο Μιλγουόκι, τότε ο Γιάννης θα μείνει στο Μιλγουόκι. Αν του πει πως θα φύγει από το Μιλγουόκι, τότε (σωστά μαντέψατε) ο Γιάννης θα φύγει από το Μιλγουόκι.

Εξάλλου, υπήρξε ξεκάθαρος. «Δε φοράω εγώ τα παντελόνια…». Εκτός από τον απόλυτο σούπερ σταρ του NBA, ο Έλληνας φόργουορντ είναι και ένας τίμιος και σωστός οικογενειάρχης, που σίγουρα έχει ως βασικό μέλημα τη χαρά των ανθρώπων του. Και σίγουρα, δε θέλει να προκαλέσει τα νεύρα της Μαράια!»